EUR/NOK: Zittern um Support

Die letzte große Rallyephase reichte bei EUR/NOK von 9,4334 NOK aus April 2022 in der Spitze bis auf 12,0864 NOK bis Ende Mai dieses Jahres. Nach Ausbildung einer Trendwendeformation in Form eines Diamanten kam es schließlich Anfang Juli zu einer erfolgreichen Auflösung zur Unterseite, in der Folge fielen die Notierungen in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 11,1588 NOK abwärts. Zwar stoppte der Ausverkauf an dieser Stelle kurzzeitig, allerdings scheint sich hierbei kein nachhaltiger Boden ausbilden zu können, weshalb unterhalb der aktuellen Wochentiefs weitere Verluste zwingend einkalkuliert werden sollten und entsprechend neue Short-Ansätze möglichen.

Trendlinie hält, noch…

Frische Short-Ansätze auf das Währungspaar EUR/NOK können bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb von 11,0950 NOK in Erwägung gezogen werden, Ziele wären dann bei 10,9957 und darunter um 10,8284 NOK angesiedelt. Dieses Szenario würde zeitgleich mit dem Bruch des Minimalkorrekturziels gelegen um 38,2 % Fibonacci-Retracement einhergehen. Größere Erholungschancen dürften sich erst oberhalb von 11,2440 NOK ergeben, dann könnten temporäre Ziele um 11,3600 und 11,4196 NOK ausgerufen werden. Derzeit werden Chancen für einen derartigen Fall allerdings nicht gesehen.