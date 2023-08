SGL Carbon: Halbleiterindustrie beflügelt den Industriezulieferer

Der deutsche Hersteller SGL Carbon, der weltweit als größter Produzent von Carbon, Grafit und Verbundmaterialien für diverse Industriezweige gilt, hat heute seine Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgestellt.

Quartalszahlen Q2/23 SGL Carbon im Überblick

Kennzahl Q2/2023 Q2 Vorjahr Veränderung Umsatz 276,8 Mio. EUR 278,9 Mio. EUR minus 0,8 Prozent EBIT (bereinigt) 33,1 Mio. EUR 36,3 Mio. EUR minus 8,82 Prozent Gewinn minus 25 Mio. EUR 27,6 Mio. EUR -

Der Umsatz ist im Vergleich zur Vorjahresperiode um 0,8 Prozent leicht gesunken. Auf Halbjahressicht gab es sogar ein Umsatzwachstum um 1,9 Prozent, da die Nachfrage der Halbleiterindustrie gestiegen ist, die von SGL-Carbon beliefert wird.

Besonders die Geschäftsbereiche Process Technology und Composite Solutions verzeichneten ein deutliches Umsatzplus. In anderen Geschäftsbereichen gab es ein Minus.

Trotz des nahezu konstanten Umsatzes weist das Unternehmen einen Buchverlust von 25 Mio. EUR auf, aufgrund eines hohen Wertminderungsaufwandes von 44,7 Mio. EUR im letzten Quartal. Der prognostizierte Verlust für das Geschäftsjahr 2023 wurde somit vom Unternehmen bestätigt.

Die Anleger blieben vom Quartalsbericht unbeeindruckt. Der Kurs gab im frühen Handel um etwa 0,4 Prozent nach und liegt bei 7,45 EUR.

Fazit

SGL Carbon beliefert in ihrem gut ausgebautem Vertriebsnetz weltweit Schlüsselindustrien der Zukunft wie die Photovoltaik, Windkraft sowie die Chiphersteller. Der Buchverlust ist daher also kein Grund zur Sorge, vor allem, da das Unternehmen in den letzten Jahren seine Umsätze konstant steigern konnte und für die nächsten Geschäftsjahre wieder Gewinne prognostiziert werden.