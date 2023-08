Dax Chartanalyse 04.08.2023: Weiter voll im Fahrplan...

Widerstand: 16.000 16.020 Unterstützung: 15.800 15.500

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen DAX Chartanalyse lautete wie folgt:

Der Abverkauf im Index am Vormittag trug bereits teils panikartigen Charakter, ein Blick auf den Stundenchart zeigt auch einen potenziell kompletten Impuls der am Montag begonnenen Verkaufswelle. Dementsprechend ist zunächst tendenziell mit einer Konsolidierung der jüngsten Verkaufswelle und einer korrektiven Erholung zurück in den Bereich 15.950 bis 16.050 Punkte zu rechnen. Dort stehen dann die Chancen recht gut für eine Wiederaufnahme des kurzfristig intakten Abwärtstrends.

Der Index brachte in den vergangenen 24 Stunden die avisierte "korrektive Erholung" in den gestern genannten Bereich. Nach einem Abtaucher zum Handelsstart um 9 Uhr kletterte der Index am Vormittag wieder bis auf 15.974 Punkte.

Ausblick:

Ein Schließen der gestrigen Eröffnungskurslücke um 16.000/20 Punkte auf der Oberseite ist nicht auszuschließen, aber nachdem die avisierte korrektive Erholung den genannten Zielkorridor im Bereich "15.950-16.050 Punkte" erreicht hat, steigen nun wie erwähnt wieder die Chancen für eine neue Verkaufswelle in den Bereich 15.700 bis 15.800 Punkte, potenziell deutlich tiefer. Dies ist das favorisierte Szenario, so lange kein Stundenschlusskurs nördlich von 16.020/30 Punkten gelingt. Entsprechend dominieren in den verbleibenden Stunden vor dem Wochenende (nun wieder) ganz klar die Abwärtsrisiken. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

