Dax Tagesrückblick: Erholung nach neuem Wochentief

Der deutsche Leitindex setzte am Vormittag nach einem Abtaucher zum Handelsstart die gestern favorisierte Zwischenerholung weiter fort und kletterte am Vormittag bis auf 15.974 Punkte. Ausgehend von dieser Marke ging es dann wenig überraschend noch einmal ordentlich gen Süden, noch vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag verlor der Index etwa 200 Punkte vom Tageshoch und fiel auf ein neues Wochentief unterhalb von 15.800 Punkten.

Zur Erinnerung: noch am Montag hatte der Index ein neues Allzeithoch nördlich der 16.500er Marke markiert. Am Ende des Tages konnte der Index sich mit Hilfe der US-Börsen wieder etwas erholen und ging mit +58 Punkten bei 15.951 Punkten ins Wochenende.

Rheinmetall waren mit einem Zugewinn von 1,9 Prozent Tagesgewinner im deutschen Leitindex, Sartorius zierte mit einem Abschlag von 2,9 Prozent das Tabellenende.

Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für den Juli zeigte Licht und Schatten: So ist die Arbeitslosigkeit überraschend gesunken, die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 3,5 Prozent von zuvor 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Die Beschäftigtenzahl stieg allerdings weniger als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft sind 187 000 Stellen hinzugekommen, gerechnet hatten Ökonomen mit 200 000 Jobs.

"Der heutige US-Arbeitsmarktbericht belegt eine klare Abschwächung", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. Es zeichne sich hier auch ein Trend ab. "Mittelfristig werden die Inflationsrisiken damit wohl weiter an Bedeutung verlieren und die Gefahren für die Vollbeschäftigung langsam zunehmen." Die US-Notenbank Fed dürfte daher laut Commerzbank die Zinsen nicht weiter anheben. (mit Material von dpa-AFX)