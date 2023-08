EQS-News: INDUS Holding AG: INDUS schließt Neuordnung des Vorstands ab

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

INDUS schließt Neuordnung des Vorstands ab Gudrun Degenhart wird verantwortliche Vorständin für das Segment Materials Bergisch Gladbach, 09. August 2023 – Der Aufsichtsrat der INDUS Holding AG hat Gudrun Degenhart mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 als neues Vorstandsmitglied bestellt. Sie übernimmt als segmentverantwortliche Vorständin die Führung des Segments Materials. Damit ist die Neuordnung des INDUS-Vorstands entsprechend dem Strategie-Update PARKOUR perform abgeschlossen. Drei segmentverantwortliche Vorstandsmitglieder führen nun die neuen Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Der Vorstandsvorsitzende und der CFO sind für die Gesamtsteuerung und die zentralen Funktionen und Bereiche der wachsenden Unternehmensgruppe verantwortlich. „Mit nun mehr fünf Vorstandsmitgliedern ist INDUS gut aufgestellt für den fokussierten Wachstumskurs in der hochspezialisierten Industrietechnik“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Abromeit. „Wie angekündigt haben wir das neue Segmentmanagement gestärkt. Die klare Segment-Verantwortlichkeit und eine entsprechend tiefe Branchenkenntnis ermöglichen eine noch intensivere Begleitung der Portfoliounternehmen durch den INDUS-Vorstand.“ Gudrun Degenhart verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Beteiligungsunternehmen in den Regionen Europa, USA und Asien-Pazifik. Bis zu ihrem Eintritt bei INDUS war sie CEO für die deutschen Beteiligungen der internationalen Dienstleistungsgruppe ISS A/S. Zuvor nahm Sie verschiedene Positionen im thyssenkrupp-Konzern ein, unter anderem als CEO einer internationalen Business Unit für Spezialaufzüge und als CEO Materials Western Europe und AsiaPacific. Vor ihrem Wechsel zu thyssenkrupp war Gudrun Degenhart im Vorstand des mittelständischen Bautechnologieunternehmens Schöck AG tätig. Ihre Karriere begann die studierte Betriebswirtin mit dem Aufbau der zentral- und osteuropäischen Tochtergesellschaften beim Bauspezialisten Lindner Group. Abromeit: „Frau Degenhart verfügt über eine breite Führungserfahrung in mittelständischen Unternehmen sowie in Konzernen. Sie ergänzt mit ihren Kompetenzen und ihrer Persönlichkeit das bestehende Vorstandsteam optimal.“

Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre 43 operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

