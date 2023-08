EUR/AUD: Nachlassende Aufwärtsdynamik

Bereits seit Ende August letzten Jahres läuft bei EUR/AUD eine stetige Aufwärtsbewegung ab, diese führte im Frühjahr über die Barriere von 1,6225 auf 1,6787 AUD bis Ende April aufwärts. Dort schlug das Paar in eine nicht unerwartete Konsolidierung ein und begab sich temporär auf ein Niveau um 1,58 AUD talwärts. Hierbei wurde in den folgenden Wochen jedoch eine inverse SKS-Formation ausgebildet, die in der abgelaufenen Woche aktiviert wurde und für Gewinne an die Vorgängerhochs aus April dieses Jahres gesorgt hatte. Ein potenzieller Pullback könnte für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden, falls nicht schon erfolgt.

Noch reichlich Aufwärtspotenzial

Bereits in der letzten technischen Besprechung zur EUR/AUD wurde auf die Möglichkeit der Auflösung einer inversen SKS-Formation hingewiesen, ein erstes Ziel an den Aprilhochs konnte bereits abgearbeitet werden. Rein rechnerisch wird dem Paar jedoch weiteres Kurspotenzial an 1,7351 AUD zugetraut, was nach einem erfolgten Pullback zurück auf die Nackenlinie in Angriff genommen werden könnte. Sollte das Paar dagegen unerwartet unter ein Niveau von 1,6511 AUD fallen, müsste mit einem zeitnahen Test des laufenden Aufwärtstrends um 1,6295 AUD gerechnet werden.