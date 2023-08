DAX: Verkäufer aktuell zu stark

Der Deutsche Aktienindex DAX versuchte sich im Donnerstagshandel erneut über den EMA 50 sowie die Kursmarke von rund 16.000 Punkten hinwegzusetzen, musste sich am Ende des Tages aber klar geschlagen geben. Ein ähnliches Bild war bei den US-Indizes zu verzeichnen, die nach einer ersten starken Anstiegsphase in die Verlustzone gerutscht sind. Dennoch kann das vergleichsweise hohen Niveau weiter aufrechterhalten werden.

Solange die aktuelle Pattsituation anhält, sind keine größeren Impulse in der seit Monaten andauernden Seitwärtsspanne zu erwarten, kleinere Gewinne zurück an 16.200 Punkte dürften dagegen erst oberhalb von 16.075 Punkten erfolgen.

Auf der Unterseite würde ein Bruch der Marke von 15.700 Punkte Abwärtspotenzial an 15.542 und darunter 15.462 Punkte eröffnen. Zieht man jetzt zum Vergleich zu den kleineren Indizes MDax/SDAX heran, implizieren diese in naher Zukunft einen weiteren Ausverkauf, sogar frische Monatstiefs.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Deutschlands Großhandelspreisen aus Juli auf der Agenda, ab 8:45 Uhr geht es mit endgültigen Verbraucherpreisen aus Juli Frankreichs weiter und um 10:00 Uhr mit dem Handelsbilanzsaldo per Juni der Italiener. Erst ab 14:30 Uhr melden sich die USA mit Erzeugerpreisen aus Juli zu Wort, um 16:00 Uhr folgt das Konsumklima der Uni Michigan per August (vorläufig).