Drei bullische Signale bei TotalEnergies SE – hier kommt das vierte!

Der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies ist weltweit Nummer 5 und in Europa an 3. Stelle in dieser Branche. Als ein global operierendes Unternehmen hat TOTAL in allen Bereichen der Energiegewinnung seine Finger im Spiel. Exploration und Förderung sowie die Weiterverarbeitung und der Vertrieb von Erdöl und Gas zählen zu den Hauptaktivitäten. Daneben ist das Unternehmen in der Petrochemie tätig.

Aber das sind nicht die einzigen Betätigungsfelder. TotalEnergies verringert seinen Öl-Anteil immer weiter und investiert stattdessen in Zukunftsmärkte. So zählt zum Konzern bereits das US-Unternehmen SunPower, das besonders leistungsfähige Solarmodule produziert. Um sich weiterhin auf neue Energien zu konzentrieren, hat die Geschäftsleitung des Unternehmens bekannt gegeben, dass man die in Deutschland und den Niederlanden betriebenen 1.400 Tankstellen verkaufen wird.

Außerdem setzt das Aktienunternehmen auf die Zukunft der Brennstoffzelle. Bereits 2002 hat TotalEnergies in Deutschland die erste Wasserstoff-Tankstelle eröffnet. Damit gehört der französische Ölkonzern zu den Vorreitern der Infrastrukturentwicklung im Bereich der Wasserstoffmobilität. Als Mitglied des Joint Venture H2 MOBILITY Deutschland ist der Konzern für den flächendeckenden Aufbau von Wasserstoff-Tankstellen verantwortlich.

Am 27. Juli gab TotalEnergies SE die Zahlen für das zweite Quartal 2023 bekannt. Wegen des abschwächenden Öl- und Gasmarktes hat die Aktiengesellschaft weniger verdient als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn fiel im zweiten Quartal auf 4,09 Milliarden von 5,69 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Nettogewinn brach um 49 Prozent auf 4,96 Milliarden Dollar ein. Analysten hatten 5,12 Milliarden Dollar prognostiziert. Der Umsatz fiel von 74,77 Milliarden auf 56,27 Milliarden Dollar. Trotz dieser Zahlen zeigt die Aktie keinerlei Schwäche. Das liegt daran, dass der französischen Energiekonzern angekündigt hat, im dritten Quartal 2023 Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zurückkaufen zu wollen.

Der langfristige Kursverlauf der Aktie, den Sie in Abbildung 1 sehen, zeigt Bullisches. Bereits vor Veröffentlichung der Quartalszahlen konnte die Aktie den rot eingezeichneten Abwärtstrend nach oben brechen. Zuvor hatte die Abwärtsbewegung im Bereich der grünen Unterstützungszone gestoppt. Das sind zwei Verhaltensweisen, die bullish zu interpretieren sind. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen konnte die Aktie zudem noch die steigende, in der Grafik blau berechnete 200-Tage-Linie zurückerobern.

Mitte August hat die Aktie es sogar über die graue Widerstandslinie geschafft. Insgesamt haben wir hier vier Hinweise, die auf weitere Kursgewinne sowie den Ausbruch auf neue historische Hochs hindeuten.

Abbildung 1 – TotalEnergies SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 03.09.2018 bis 11.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Das bisherige Allzeithoch der französischen Aktie wurde am 3. Januar 2023 bei 58,57 Euro registriert. Langfristig könnte die Aktie diese Marke deutlich überschreiten und bis in den Bereich von 67,08 Euro vorstoßen.

Im kurzfristigen Tageschart (Abbildung 2) sind mehrere bullische Kerzen zu sehen. Zudem befindet sich die Aktie bereits in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, unterstützt durch ein neues Supertrend-Kaufsignal. Der entsprechende Indikator steht entweder auf Kauf oder Verkauf. Nachdem dieser vorher oberhalb des Kursverlaufes als rote Indikator-Linie berechnet wurde, ist der Supertrend-Indikator am 21. Juni auf Kauf umgesprungen und ist nun als grüne Linie unterhalb des Kursverlaufes zu sehen. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, dürfte der Ölkonzern weiter steigen.

Abbildung 2 – TotalEnergies SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2022 bis 11.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Lediglich die letzte hellrote Widerstandszone um 58 Euro muss hierfür noch überschritten werden. Um das Aufwärtspotenzial ausfindig zu machen, kann der Abstand des im Juli ausgebildeten Tiefs bis zur hellroten Widerstandszone an diese nach oben angelegt bzw. gespiegelt werden. Damit ergibt sich ein Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 67,08 Euro, angezeigt in Abbildung 2 durch den blauen Pfeil.

Für dieses bullische Szenario bietet sich ein Discount-Call an, der am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag von EUR 5 auszahlt, wenn die Aktie am letzten Bewertungstag auf Höhe des Cap von 58,9788 Euro oder darüber notiert. Liegt der Aktienkurs am Stichtag jedoch unterhalb des Basispreises von 54,063989 EUR verfällt das Papier wertlos. Frei von Risiken ist die Aktie von TotalEnergies jedoch nicht. Die Aktienkurse von Ölmultis hängen stark vom Ölpreis ab. Sollte der Ölpreis in den kommenden Monaten zurückgehen, könnte die Aktie von TotalEnergies unter Druck geraten. Discount-Put-Optionsscheine eignen sich für Spekulationen auf sinkenden Kurse. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag auf Höhe des Cap von 58,9788 Euro oder darunter, erhalten Inhaber des Discount-Put den maximalen Rückzahlungsbetrag von 5 Euro. Liegt er darüber sinkt der Rückzahlungsbetrag. Bei einem Aktienkurs von mindestens 63,893805 EUR verfällt der Discount-Put-Optionsschein wertlos.

Discount-Call-Optionsschein auf die TotalEnergies SE für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Cap. letzter Bewertungstag TotalEnergies SE HC2375 2,81* 54,063989 EUR

58,978897 EUR

13.12.2023

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.08.2023; 15:30 Uhr

Discount-Put-Optionsschein auf die TotalEnergies SE für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Cap. letzter Bewertungstag TotalEnergies SE HC2379 3,65* 63,893805 EUR

58,978897 EUR

13.12.2023 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.08.2023; 15:30 Uhr Weitere Produkte auf TotalEnergies finden Sie unter: www.onemarkets.de

