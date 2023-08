TecDAX: In neutraler Range

Der deutsche Technologieindex TecDAX hat die letzten Wochen über herbe Verluste einstecken müssen, hält sich aber übergeordnet trotzdem an die charttechnisch vorgegebenen Handelsmarken und konnte zuletzt von der Nackenlinie einer vorausgegangenen inversen SKS-Formation profitieren und zur Oberseite anspringen.

Dabei nutzte der TecDAX die Nackenlinie als Sprungbrett für einen Turnaround im noch laufenden Abwärtstrend bestehend seit dem gescheiterten Ausbruchsversuch über einen untergeordneten Abwärtstrend Ende Juli, was ihm Aufwärtspotenzial zunächst an den EMA 50 verschaffte.

Weiteres Interesse der Käufer an diesem Sektor verbunden mit deinem Kurssprung mindestens über 3.110 Punkte könnte demnach fortgesetztes Aufwärtspotenzial an 3.127 und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 3.176 Punkte freisetzen.

Auf der Unterseite würde das Unterschreiten der runden Kursmarke von 3.000 Punkten die Bemühungen der Händler aus Ende 2022 zunichtemachen und Korrekturpotenzial an 2.886 Punkte freisetzen, was dem Niveau der rechten Schulter der SKS-Formation aus dem abgelaufenen Jahr entspräche. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst die Chancen auf einen Anstieg auf absehbare Zeit wegfallen würden.