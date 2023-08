Fedex dreht an Preisschraube: Logistik wird teurer

Plus 6,2 Prozent. Das ist der Wert der Inflation in Deutschland vom Juli diesen Jahres. Diese ist zur Zeit rückläufig und war zuvor noch deutlich höher.

Seit dem es durch die Pandemie vermehrt zu Lieferengpässen und erhöhter Nachfrage zahlreicher Konsumgüter kam, zogen die Preise das erste mal kräftig an.

Nachdem dann später noch der Ukraine-Konflikt zu einer Verknappung wichtiger Rohstoffe und Industriegüter führte, kam die Inflation erst so richtig ins Rollen.

Dies führte dazu, dass der heilige Gral der Marktwirtschaft - die zuvor ausgewogene Balance zwischen Angebot und Nachfrage kippte und den Leuten viele Dinge schlichtweg zu teuer wurden - sie forderten höhere Löhne um ihren Lebensunterhalt weiterhin bestreiten zu können.

Inflation zu Lasten der Kunden

Höhere Löhne - die die Unternehmen nicht einfach so aus dem Hut zaubern können. Auch dort muss das Geld für die Lohnerhöhung ja irgendwo herkommen. Also was macht man als Unternehmer in einer solcher Situation? Richtig - man erhöht die Preise und gibt die Kosten an die Kunden weiter, die doch grade erst wegen Geldmangels gestreikt haben.

Fedex dreht an Preisschraube

So hat nun auch der Paket- und Logistikdienstlesiter Fedex Preiserhöhungen angekündigt.

Die Preise für Sendungen von Fedex Express, Fedex Ground und Fedex Home Delivery werden bis zum 1. Januar 2024 durchschnittlich um 5,9 Prozent abgehoben. Im nordamerikanischen Speditionsgeschäft ist ein Anstieg um bis zu 6,9 Prozent geplant.

Außerdem werden auch die Preise für die Zollabfertigung und die Zuschläge für übergroße und mehrteilige Sendungen im internationalen Geschäft erhöht.

Ein nie enden wollender Kreislauf

Somit sorgt Fedex zu steigenden Logistikkosten. Dies wirkt sich auf die gesamte Lieferkette vieler Unternehmen aus. Auch diese Unternehmen müssen dann diese Kosten wiederum an ihre Kunden weitergeben. So steigen die Konsumgüterpreise weiter an und die Verbraucher schreien erneut nach höheren Löhnen.

Ein wechselseitiges Zusammenspiel zwischen dem Anstieg der Löhne als Folge von Preiserhöhungen - die so genannte Lohn-Preis Spirale.