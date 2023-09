Aktionäre von Douglas Dynamics erhalten Dividende

Der Industriekonzern Douglas Dynamics, Inc. (ISIN: US25960R1059, NYSE: PLOW) wird eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,295 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung für das dritte Quartal 2023 erfolgt am 29. September 2023 (Record date: 19. September 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,18 US-Dollar bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 30,83 US-Dollar (Stand: 6. September 2023) 3,83 Prozent. Im Februar 2023 wurde die Dividende um knapp 2 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 207,3 Mio. US-Dollar nach einem Umsatz von 187,6 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 31. Juli 2023 berichtet wurde. Dabei stand ein Gewinn von 24 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 17,7 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Douglas Dynamics ist ein Hersteller und Ausrüster von Anbaugeräten und Ausrüstungen für Nutzfahrzeuge in Nordamerika. Hierzu gehören Fracht- und Transporterausrüstungen oder auch Maschinen und Zubehör für die Winterindustrie wie Schneepflüge oder auch Streumaschinen.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,74 Prozent im Minus (Stand: 6. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 694,35 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de