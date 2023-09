EQS-News: MHP Hotel AG: Der Koenigshof in München wird Teil der „The Luxury Collection“

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG: Der Koenigshof in München wird Teil der „The Luxury Collection“



12.09.2023 / 08:08 CET/CEST

MHP Hotel AG: Der Koenigshof in München wird Teil der „The Luxury Collection“ MHP eröffnet als Franchisenehmer 2024 Koenigshof Munich als „Luxury Collection Hotel“, der renommierten Luxusmarke von Marriott International

MHP-Vorstandssprecher Dr. Jörg Frehse: „Die Positionierung als internationale Luxus-Marke ermöglicht es uns, unseren Gästen ein noch höheres Maß an Service zu bieten.“ München, 12. September 2023 – Ab 2024 wird der Koenigshof in München Teil der renommierten Marke „The Luxury Collection“, die zum außergewöhnlichen Portfolio von Marriott International gehört. „The Luxury Collection“ umfasst weltweit mehr als 120 renommierte Hotels und Resorts der Luxusklasse. Die Aufnahme des Koenigshof Munich in diese renommierte Sammlung erstklassiger Hotels folgt der Tradition des ursprünglichen Hauses, das 2019 abgerissen wurde. Diese strategische Entscheidung stellt das kulturelle Erbe Münchens und die gelebte Tradition in den Vordergrund und platziert das renommierte Haus im internationalen Wettbewerb klar im Luxussegment. Die im Qualitätssegment m:access der Börse München notierte MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24), eine gründergeführte unabhängige Hotel-Investment- und -Management-Plattform, hat bereits 2022 einen langfristigen Pachtvertrag mit der INKA Karlsplatz GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Familie Dr. Hans Inselkammer, abgeschlossen. „Wir sind begeistert, den Koenigshof Munich nächstes Jahr als ein ‚Luxury Collection Hotel‘ zu eröffnen“, sagt Dr. Jörg Frehse, CEO und Sprecher des Vorstands der MHP Hotel AG. „‚The Luxury Collection‘ ist eine internationale Luxus-Marke, die den Anspruch Münchens unterstreicht, Weltstadt zu sein. Hier am Eingang zur Innenstadt präsentiert sich München künftig von seiner kosmopolitischen Seite. Mit MHP als Betreiber haben wir den richtigen Partner, um neue Standards im Münchener Luxushotelmarkt zu setzen“, erklärt Dr. Nicole Inselkammer, Geschäftsführerin der INKA. Die Familie Dr. Hans Inselkammer hatte die Hotelimmobilie im Oktober 2021 von den Geisel Privathotels erworben. „Diese Positionierung ermöglicht es uns, unseren Gästen ein noch höheres Maß an Service zu bieten, während wir gleichzeitig die Individualität und Authentizität des Hotels bewahren. Als Münchner Unternehmen freuen wir uns darauf, für den Koenigshof Munich das nächste Kapitel aufschlagen zu dürfen“, ergänzt Dr. Frehse. Der neue Koenigshof entstand nach den Plänen des spanischen Architekturbüros Nieto Sobejano am Karlsplatz. Auf dem Dach des Gebäudes entstehen ein Restaurant und eine moderne Bar mit einem spannenden F&B- sowie Event-Konzept – und einem atemberaubenden Blick über die Stadt. Die Inneneinrichtung des Hotels soll voraussichtlich bis zum Frühsommer 2024 abgeschlossen sein und wird seine Gäste dann mit 107 modernsten Zimmern und Suiten sowie mit seinem ganz eigenen Stil begeistern. Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt und das Basel Marriott Hotel zum Portfolio. Der Koenigshof Munich wird im Jahr 2024 eröffnet, das Conrad Hamburg voraussichtlich im Jahr 2025. Im November 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com Kontakt Investor Relations:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel: +49 89 125 09 03 33

Mobil: +49 174 300 39 50

sh@crossalliance.de Kontakt Presse:

Pressence

Cristina Bastian

Tel: +49 30 859 60 850

Mobil: +49 170 77 9 77 77

kontakt@pressence.net

