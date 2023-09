BVB Aktie: Borussia Dortmund startet in Champions-League gegen Paris – das ist nun wichtig

Wenige Stunden vor Start in die UEFA-Champions League gehen Anleger lieber auf Nummer sicher.

Mit rund 4,055 pro Aktie notiert am Dienstagmorgen ein Minus von rund 0,37 Prozent auf der Kurstafel.

Champions-League verspricht Einnahmen in Millionenhöhe

Die finanziell lukrative UEFA-Champions-League verspricht sprudelnde Einnahmen in Millionenhöhe. So erhält jeder Club in der Saison 2023/2024 eine Startprämie in Höhe von 15,64 Millionen Euro. Pro Sieg in der Gruppenphase winken 2,8 Millionen und pro Remis 0,93 Millionen Euro.

Für das Erreichen des Achtelfinales werden 9,6 Millionen Euro ausgeschüttet, für das Viertelfinale 10,6 Millionen Euro, für das Halbfinale 12,5 Millionen Euro, für das Finale 15,5 Millionen Euro und für den Finalsieg zusätzliche 4,5 Millionen Euro.

Gleichzeitig zieht der Gewinner in den sogenannten UEFA-Supercup ein, wo zusätzliche 3,5 Millionen Euro als Startprämie winken. Der Sieger erhält eine weitere Million Euro.