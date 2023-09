Die meistgehandelten Produkte: Anleger tendenziell bullish

Der DAX stagniert weiterhin. Anleger warten auf die morgige Leitzinsentscheidung der FED. Die gemischten Zukunftserwartungen der Anleger lassen sich an dem stagnierenden Kurs des deutschen Leitindex erkennen, da ein Überhang von positiven oder negativen Erwartungen den Preis des DAX in die eine oder andere Richtung treiben würde. Die Uneinigkeit der Anleger wird auch durch die an der EUWAX meist gehandelten Optionsscheine deutlich. Aus dem hohen Anteil an gehandelten DAX-Optionen wird klar, dass viele Anleger Bewegungen, auch durch die FED Entscheidung getrieben, erwarten.

Ob die Bullen oder die Bären die Überhand gewinnen werden ist fraglich, der morgige Tag könnte aber impulsgebend sein.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC96QR 6,37 15700,00 Punkte 15160,00 Punkte 24,63 Open End DAX ® Call HC96R4 2,90 15700,00 Punkte 15490,00 Punkte 54,98 Open End DAX ® Call HC5J8B 2,95 15700,00 Punkte 15437,367218 Punkte 53,13 Open End (eine Feinunze) Silber Call HC16YA 3,12 23,015 USD 20,01874 USD 6,98 Open End DAX ® Call HC5GR7 3,46 15700,00 Punkte 15383,013525 Punkte 45,42 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2023; 13.00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8852 7,66 15700,00 Punkte 16500,00 Punkte 20,51 17.10.2023 DAX ® Call HC8VNE 8,15 15700,00 Punkte 15000,00 Punkte 19,30 17.10.2023 DAX ® Call HC0XQ5 2,10 15700,00 Punkte 16300,00 Punkte 75,14 12.12.2023 Airbus SE Call HC2NTF 0,85 131,32 EUR 140,00 EUR 15,39 19.06.2024 Dropbox Inc. Call HC1A8P 0,25 26.61 USD 26,00 USD 10,60 17.01.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2023; 13.00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC3TKM 4,49 15700,00 Punkte 14944,246414 Punkte 10 Open End DAX ® Short HC4L32 0,48 15700,00 Punkte 16042,496349 Punkte -25 Open End DAX ® Long HC4L2X 0,39 15700,00 Punkte 15414,929577 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC2900 0,84 15700,00 Punkte 16513,101207 Punkte 10 Open End DAX ® Short HC292F 5,03 15700,00 Punkte 17301,000006 Punkte -5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2023; 13:00 Uhr

