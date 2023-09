FED verursacht Beben | Cisco kauft Splunk | Fedex und KB Home im Fokus

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die gestrige FED-Tagung verursacht seit gestern ein Beben an der Wall Street. Statt vier Zinssenkungen werden für 2024 nur noch zwei Senkungen in Aussicht gestellt. Gleichzeitig werden die Wachstumsprognosen angehoben. Außerdem kauft Cisco für $28 Mrd. in Cash Splunk und FedEx meldet solide Ertragszahlen.





00:00 - FED verursacht Beben | DOTS

01:28 - 2 Zinssenkungen im kommenden Jahr

03:28 - Powell-Aussagen im Detail

05:34 - Repricing am Rentenmarkt

07:38 - Was machen die anderen Notenbanken?

09:00 - Fazit

10:02 - Verunsicherung im Aktienmarkt

11:19 - Analystentag bei Oracle | Cisco kauft Splunk

13:07 - FedEx

14:30 - KB Home | Broadcom | Qualcomm

16:30 - Tesla | Streiks Automobilgewerkschaft

17:28 - Drehbuchautoren-Streik | Streamingwerte

17:58 - Mein Fazit zur FED-Tagung

