Werbefreies Amazon Prime Video künftig nur gegen Aufschlag

Bangalore (Reuters) - Für werbefreie Streaming-Angebote müssen Amazon-Kunden künftig extra bezahlen.

Ab Anfang 2024 enthielten Filme und Serien bei Amazon Prime Video in begrenztem Umfang Werbung, teilte der Online-Händler am Freitag mit. Die Änderungen würden zunächst in wichtigen Märkten wie den USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada eingeführt.

Prime-Kunden könnten allerdings das Angebot gegen einen Aufschlag auch in Zukunft werbefrei nutzen. In den USA seien Zusatz-Gebühren von 2,99 Dollar pro Monat geplant. Die reguläre Prime-Mitgliedschaft kostet dort 14,99 Dollar pro Monat. Die Höhe der Aufschläge in den anderen Staaten würden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. In Deutschland werden bislang 8,99 Euro fällig.

Mit der Einblendung von Werbung folgt der Konzern dem Vorbild von Rivalen wie Netflix oder Disney. Die Branche leidet unter einer schwächelnden Nachfrage, weil Verbraucher wegen der trüben Konjunkturaussichten und der hohen Inflation ihre Konsumausgaben reduzieren.

(Bericht von Samrhitha Arunasalam; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)