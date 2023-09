EQS-News: CR Energy AG: CR Energy veröffentlicht Halbjahreszahlen

EQS-News: CR Energy AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

CR Energy AG: CR Energy veröffentlicht Halbjahreszahlen



25.09.2023 / 07:00 CET/CEST

CR Energy veröffentlicht Halbjahreszahlen ▪ EBIT 52,6 Mio. Euro

▪ Cash-Flow 14,7 Mio. Euro

▪ Eigenkapitalquote stabil bei 98% Kleinmachnow, 24. September 2023. CR Energy AG, ISIN: DE000A2GS625, erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 52,6 Mio. Euro (Vorjahr 67,6 Mio. Euro). Der Cash-Flow erhöhte sich von 7,8 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro.

Der Bestand liquider Mittel stieg binnen Jahresfrist von 8,9 Mio. EUR auf 13,4 Mio. EUR am 30. Juni 2023. Das weiterwachsende Engagement im Bereich nachhaltiger Systeme der Energieversorgung wird das Produktangebot von CR Energy insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energiewende zum Nutzen der Kunden und Aktionäre weiter stärken. Unsere Geschäftspolitik wird durch die formulierten Ziele der Bundesregierung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien bestätigt. Aktuell profitiert CR Energy vom Preisverfall und der gestiegenen Verfügbarkeit von Solarmodulen.

CR Energy bleibt für das Gesamtjahr 2023 vorsichtig optimistisch und geht von einer unveränderten Dividende von 2,50 Euro/Aktie aus.

Der ausführliche Halbjahresbericht 2023 ist unter www.cr-energy.de veröffentlicht. Über CR Energy CR Energy AG gründet und entwickelt innovative und wachstumsstarke Unternehmen im Bereich der Energieversorgung und des nachhaltigen Wohnungsbaus. Sie unterstützt diese Unternehmen als strategischer Partner beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie.

