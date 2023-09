Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG Unternehmen: Bio-Gate AG ISIN: DE000BGAG981 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Bio-Gate verzeichnet starkes Umsatzwachstum in der ersten Hälfte 2023. Guidance bestätigt: Deutliche Umsatzsteigerung und Gewinnverbesserung erwartet. Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete die Bio-Gate AG ein starkes Umsatzwachstum um 23,7% auf 3,21 Mio. EUR (VJ: 2,59 Mio. EUR), hauptsächlich durch den erfolgreichen Verkauf von Tierpflegeprodukten. Auch im Bereich Industrie und Hygiene gab es einen deutlichen Umsatzanstieg um 126,6% auf 0,25 Mio. EUR (0,11 Mio. EUR), jedoch auf einer geringeren Basis. Im Dermakosmetik-Bereich sanken die Umsätze um 6,3% auf 1,32 Mio. EUR (VJ: 1,41 Mio. EUR), sollen aber in der zweiten Jahreshälfte wieder steigen. Die Tochtergesellschaft QualityLabs BT hatte einen Umsatzrückgang um 11,4% auf 0,23 Mio. EUR aufgrund von Umstrukturierungen und reduzierter Produktion auf der Kundenseite. Durch den gesteigerten Umsatz und niedrigere Materialkosten verbesserte sich das EBITDA der Bio-Gate AG auf -0,56 Mio. EUR (VJ: -0,95 Mio. EUR). Die Nutzung vorhandener Lagerbestände führte zu einer Senkung der Materialkosten auf 0,97 Mio. EUR (VJ: 1,36 Mio. EUR). Der Personalaufwand blieb nahezu gleich bei 1,36 Mio. EUR (VJ: 1,36 Mio. EUR). Sonstige betriebliche Aufwendungen stiegen um 33,9% auf 1,40 Mio. EUR (VJ: 1,05 Mio. EUR), hauptsächlich aufgrund erhöhter Vertriebsaktivitäten. Das Periodenergebnis betrug -0,70 Mio. EUR (VJ: -1,06 Mio. EUR) in der ersten Jahreshälfte 2023. Wir erwarten weiterhin, dass der Bereich Dermakosmetik und Wundpflege wieder das Niveau von 2021 (3,66 Mio. EUR) erreichen wird. Die Einführung von CBD-Produkten sollte das Wachstum im Dermakosmetik-Bereich unterstützen. Der Veterinärbereich verzeichnete bereits letztes Jahr ein dynamisches Wachstum und die Präsenz konnte in großen Einzelhandelsketten erfolgreich ausgebaut werden. Die IMC-Technologie im Bereich Industrie und Hygiene bietet vielversprechende Chancen für Wachstum, da sie vielseitige Funktionen wie antimikrobielle, antireflektierende und selbstreinigende Effekte vereint. Die Zusammenarbeit mit Aesculap AG wird unseres Erachtens voraussichtlich 2026 zur Zulassung von silberbeschichteten Human-Revisions-Implantaten führen, was zu deutlichem Umsatzwachstum im Medizintechnik-Bereich führen sollte. Wir prognostizieren, dass im laufenden Geschäftsjahr 2023 der Umsatz um 20,2% auf 7,20 Mio. EUR anwachsen wird, gefolgt von 8,52 Mio. EUR im Jahr 2024 und 10,01 Mio. EUR im Jahr 2025. Wir erwarten, dass die Bio-Gate AG ihre Marge vornehmlich durch die Reduzierung der aufgebauten Lagerbestände steigern kann. Der wachsende Umsatz sollte zudem in den kommenden Jahren Skaleneffekte ermöglichen. Unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 sieht ein EBITDA von -0,60 Mio. EUR vor, gefolgt von 0,29 Mio. EUR im Jahr 2024 und 1,49 Mio. EUR im Jahr 2025. Die EBITDA-Entwicklung sollte sich größtenteils im Nettoergebnis widerspiegeln und wir erwarten ein Jahresergebnis in Höhe von -0,90 Mio. EUR im Jahr 2023, gefolgt von 0,00 Mio. EUR im Jahr 2024 und 0,82 Mio. EUR im Jahr 2025. Wir bestätigen unsere Prognosen und unser Kursziel von 4,20 EUR je Aktie. Vor dem Hintergrund des hohen Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27799.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

