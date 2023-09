ANALYSE: Warburg sieht zur Berichtssaison mehrheitlich positive Überraschungen

HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz schwacher Aussichten für die heimische Wirtschaft rechnen die Experten der Warburg Bank zur anstehenden Quartalsberichtsaison mit mehrheitlich positiven Überraschungen der Unternehmen aus der Dax -Familie. Angesichts der extrem unwägbaren ökonomischen Situation weltweit setzten die führenden Manager in den deutschen Konzernen derzeit ihre Ziele offenbar eher konservativ an, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Deshalb dürften diesmal rund doppelt so viele Unternehmen die Erwartungen am Markt übertreffen, wie es Konzerne geben werde, bei denen Jahresziele in Gefahr sein dürften. Zu diesem Schluss kam Heider nach eigenen Angaben nach einer intensiven Durchleuchtung der von Warburg beobachteten 200 Werte.

Insgesamt stehen damit auf seiner Liste 11 Unternehmen mit negativem Überraschungspotenzial 21 Werte mit guten Aussichten gegenüber. Positiv überraschen sollten dabei aus dem Dax der Auflistung zufolge der Sportartikelhersteller Adidas , der Kosmetikkonzern Beiersdorf und die Deutsche Börse .

Überraschend gut dürften aus den Börsenreihen des MDax und SDax auch Deutz , Drägerwerk , Elmos , Freenet , Fresenius Medical Care (FMC) , Fuchs , Hugo Boss , Jost Werke , Jungheinrich , Kion , SFC Energy , Traton und Vectron abschneiden.

Negativ könnten dagegen die Berichte der Leitindex-Mitglieder Brenntag und Continental ankommen, ebenso wie die von Adesso , HHLA , Hypoport , Lanxess , New Work , ProSiebenSat.1 und Secunet