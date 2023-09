VARTA - Unfassbar! Insiderkauf ist in Wahrheit Insiderverkauf!

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 17,255 € (XETRA)

Wer die Geschehnisse rund um Varta in den vergangenen Jahren verfolgte, kam aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Eine Panne folgte der nächsten. Mitte August äußerte sich das Management zumindest dahingehend, dass das zweite Halbjahr besser verlaufen und 2024 wieder ein Umsatz von 900 Mio. EUR in den Büchern stehen solle. Doch die Pannen wollen einfach nicht aufhören.

Gestern ließ das Unternehmen zunächst mit einer Insidermeldung aufhorchen. Nach zahlreichen Insiderverkäufen des Großaktionärs Michael Tojner meldete Aufsichtsrat Martin Ohneberg einen Insiderkauf über immerhin gut 160.000 EUR. Im Detail soll er am 26.9. zum Durchschnittspreis von 17,507 EUR für 160.362,27 EUR Varta-Aktien gekauft haben. Es wäre bei Varta der erste Insiderkauf seit Juni 2023 gewesen. Doch am späten Abend folgte die Ernüchterung. Die Meldung musste korrigiert werden. Es handelte sich um keinen Insiderkauf, sondern einen Insiderverkauf. So etwas habe ich in einen über 20 Jahren an der Börse auch noch nicht erlebt. Auf der Seite der BaFin ist die Transaktion immer noch als Kauf deklariert.

Quelle: BaFin

Nicht einmal das korrekte Melden der Directors Dealings bekommt Varta also auf die Kette. Es passt irgendwie ins Bild. Wie es operativ aktuell läuft, darüber wissen wir nichts. Von Analystenseite ist es auch ruhig. Die nächsten Quartalszahlen wird Varta erst am 14. November vorlegen. stock3 wird wie gewohnt berichten.

Varta-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)