EQS-News: The NAGA Group AG: NAGA setzt profitablen Wachstumskurs fort und erreicht in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ein EBITDA von 15 % im Brokerage-Geschäft

NAGA setzt profitablen Wachstumskurs fort und erreicht in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ein EBITDA von 15 % im Brokerage-Geschäft

28,4 Millionen Euro Handelsumsatz im Brokerage-Geschäft und 4,2 Millionen Euro EBITDA

Drastische Verbesserung der Kundenakquisekosten und Kern-KPIs

Trading-Update als Webinar findet am 11. Oktober 2023 um 14:00 Uhr MEZ statt

Hamburg, 5. Oktober 2023 – Die NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Financial Super App NAGA, veröffentlicht ein Handelsupdate für die ersten neun Monate 2023 und meldet erhebliche Fortschritte.

Mit Blick auf die ersten drei Quartale 2023 verbesserte sich das vorläufige EBITDA aus dem Brokerage Geschäft auf 4,2 Mio. EUR, ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Vorjahresverlust von -4,2 Mio. EUR im gleichen Zeitraum. Darüber hinaus meldete NAGA im Jahr 2023 per 30. September 2023 einen vorläufigen Jahresumsatz von 28,4 Mio. EUR, was einer EBITDA-Quote von rund 15 % entspricht.

Einer der Schlüsselfaktoren für dieses Wachstum ist die Reduzierung der Betriebs- und Marketingkosten. Darüber hinaus hat die NAGA-Gruppe ihre Präsenz in neuen und aufstrebenden Märkten ausgebaut und dabei von der zunehmenden Beliebtheit von Social Investing und E-Payments profitiert.

Deutliches Wachstum bei allen Kern-KPIs

Ein bemerkenswerter Erfolg in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ist die äußerst erfolgreiche Optimierung der Nutzerakquise-Strategie von NAGA. Innerhalb der ersten neun Monate 2022 gab der Konzern schätzungsweise 26 Mio. EUR für Marketing und Vertrieb aus, 2023 konnten die Ausgaben im gleichen Zeitraum erheblich auf 4 Mio. EUR gesenkt werden. Hervorzuheben ist, dass sich die durchschnittlichen Netto-Akquisitionskosten pro neuem Konto drastisch verbessert haben und von durchschnittlich 1.269 EUR in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 auf durchschnittlich 181 EUR im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 gesunken sind. Die Gruppe hat in den ersten drei Quartalen in 2023 rund 10.000 neue finanzierte Konten erworben im Vergleich zu 12.500 neu finanzierten Konten im gleichen Zeitraum des Jahres 2022, ein Rückgang von nur 19 %, obwohl das Akquisitionsbudget um mehr als 83 % gekürzt wurde.

Darüber hinaus sind alle Kern-KPIs im Vergleich der ersten drei Quartale 2023 bis 2022 gewachsen. In 2023 verzeichnet NAGA einen Bestwert mit rund 20.400 aktiven Accounts gegenüber 17.700 aktiven Accounts im gleichen Zeitraum 2022. Das gehandelte Volumen stieg im Jahr 2023 auf 110 Mrd. EUR gegenüber 98 Mrd. EUR sowie 7,3 Millionen ausgeführten Transaktionen im Jahr 2023 im Vergleich zu 6,2 Millionen in den ersten neun Monaten 2022. Das Kundeneigenkapital stieg zum 30. September 2023 um 47 % auf 34 Mio. EUR von 23 Mio. EUR am 30. September 2022. Die summierten Neueinzahlungen von Neukunden stiegen deutlich von 6,2 Mio. EUR innerhalb der ersten neun Monate 2022 auf 8,9 Mio. EUR in 2023, was einer Steigerung von 42 % entspricht. Dies ergibt 913 EUR pro neuem Konto, eine Steigerung von 105 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Schließlich verbesserte sich die durchschnittliche monatliche Abwanderungsrate von 8,4 % in den ersten drei Quartalen 2022 auf 5,3 % im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Darüber hinaus berichtet die Gruppe, dass ihre Neo-Banking-App, NAGA Pay, in jedem Quartal 2023 ein zweistelliges Wachstum verzeichnete und im Jahr 2023 einen gruppenweiten Umsatzbeitrag von 0,25 Mio. EUR erreichte. Geplant ist im vierten Quartal als eigenständiges Projekt die Gewinnschwelle zu erreichen.

Das Momentum in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 unterstreicht NAGAs erfolgreiche Geschäftsstrategie, einschließlich Kostenoptimierung, Expansion in neue Märkte und effizienter Benutzerakquise bei gleichzeitiger Verbesserung der Kundenlebensdauer und Abwanderungskennzahlen, die sich direkt auf die Rentabilität auswirken.

„Wir haben in den letzten Jahren nach etablierten, kapitalintensiven Marktstandards investiert und eingestellt, wie es bei vielen Branchenkollegen und Technologieunternehmen der Fall war. In diesem Jahr lag unser Fokus darauf, die Ausgaben zu senken und die Effizienz zu steigern. Wir haben es geschafft, mit 80 % weniger Kosten Wachstum bei allen unseren Kern-KPIs zu erzielen, was uns zuversichtlich für die kommenden Monate und das nächste Jahr stimmt.“ stellt Michael Milonas, Chief Executive Officer, fest.

NAGA setzt seine Expansion in neue Märkte weiter fort, indem es zahlreiche Partnerschaften eingeht und neue lokale Büros eröffnet. Das erste Halbjahr 2023 war eine Phase der Entwicklung der Infrastruktur der Gruppe, um einen Rahmen für den Erfolg in den Schwellenmärkten zu bieten. Ein Fokus auf Akquisition, Zahlungsmethoden und lokale Regulierung wird die Grundlage für den weiteren Erfolg im zweiten Halbjahr bilden.

„Wir sind bestrebt, unsere Präsenz in Asien, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika auszubauen, indem wir strategische Partnerschaften mit bewährten Marktführern in diesen Regionen nutzen. Unser Fokus liegt nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf dem Aufbau der richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen und Infrastruktur. Das Verständnis der lokalen Marktbedürfnisse ist für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung, und unser Ziel ist es, die richtige Infrastruktur für langfristigen Erfolg zu schaffen. Diese globale Wachstumsgeschichte hat gerade erst begonnen, aber es wurden bereits bedeutende Fortschritte erzielt und das in einer sehr kurzen Zeitspanne“, fügt Sam Chaney, Chief Commercial Officer, hinzu.

Trading-Update als Webinar wird vom Gründer und CIO Benjamin Bilski gehalten

Die Gruppe gibt außerdem bekannt, dass Benjamin Bilski am 11. Oktober um 14:00 Uhr MEZ eine Präsentation über die Performance der NAGA Gruppe in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 halten wird. Bilski wird die neuesten Entwicklungen erläutern und einen Ausblick auf das Jahr 2023 geben. Das Webinar wird über Zoom abgehalten, aufgezeichnet und anschließend auf group.naga.com hochgeladen

Update zur Veröffentlichung der Finanzberichte 2022

Abschließend möchte die Gruppe die Kapitalmärkte darüber informieren, dass ihre geprüften Finanzberichte voraussichtlich in der Mitte November auf der Website der Gruppe veröffentlicht werden.

Wie bereits auf unserer IR-Website (https://group.naga.com/investor-relations/financial-calendar?lang=en) kommuniziert, kam es aufgrund der Tatsache, dass im vergangenen Jahr ein neuer Abschlussprüfer gewählt und neue Software eingeführt wurde, zu Verzögerungen, um eine ordnungsgemäße Aufzeichnung und Abrechnung von Handels- und Kryptowährungstransaktionen sicherzustellen.