Bayer steckt 250 Mio Dollar in neue Anlage für Zelltherapien

Bayer hat 250 Millionen Dollar in eine neue Anlage für Zelltherapieprodukte in den USA investiert.

Die Produktionsanlage im kalifornischen Berkeley soll Material für eine Zelltherapie der Bayer-Tochter BlueRock zur Behandlung von Parkinson herstellen, die sich gegenwärtig in der klinischen Entwicklung befindet. Sie soll zudem die künftige Produktion weiterer Zelltherapien unterstützen, wie der Pharma- und Agrarkonzern am Dienstag mitteilte. In den Standort Berkeley hat Bayer in den vergangenen fünf Jahren bereits rund 500 Millionen Dollar investiert.

Zell- und Gentherapien zählen derzeit zu den teuersten Arzneien der Welt. Bei Zelltherapien werden ganze, funktionsfähige Zellen in den Körper der Erkrankten eingebracht – geschädigtes Gewebe soll so ersetzt oder repariert werden. Mit der Parkinson-Zelltherapie von BlueRock soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres eine Phase-2-Studie mit der Rekrutierung von Patienten starten.