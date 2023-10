Dax Tagesrückblick: Erneutes Minus zum Wochenschluss - Rebound bei Siemens Energy

Der deutsche Leitindex probierte sich im Tagesverlauf nach den positiv aufgenommenen Amazon-Quartalszahlen vom Vorabend mehrfach an einem Ausbruch über die Widerstandszone um 14.800 Punkte. Dieser gelang allerdings nicht und so setzte der Index am Nachmittag zeitweise wieder in Richtung des Vortagestiefs um 14.650 Punkte zurück bevor eine erneute Stabilisierung gelang.

Der Index ging dennoch mit einem Minus von knapp 30 Punkten bei 14.705 aus dem Handel.

Siemens Energy Tagesgewinner

Nach dem heftigen Abschlag von über 35 Prozent am gestrigen Handelstag gab es heute einen kleinen Rebound bei Siemens Energy. Mit einem Zugewinn von über 8 Prozent war der Titel Tagesgewinner im deutschen Börsenbarometer, gefolgt von Sartorius (+4,3 Prozent) und Continental (+1,6 Prozent).

Covestro größter Dax-Verlierer

Aktien von Covestro drehten nach anfänglichen Gewinnen ins Minus und gab am Ende des Tages über 3 Prozent nach im Vergleich zu gestern. Der Kunststoffkonzern wird wegen einer weiter ausbleibenden Nachfragebelebung erneut vorsichtiger für das laufende Jahr. Im Fokus bleiben aber vor allem die Gespräche über eine Übernahme durch den arabischen Ölkonzern Adnoc. Hier ließ die Fantasie der Anleger etwas nach.

Unter den Nebenwerten stiegen Fuchs Petrolub um 6,6 Prozent. Der Schmierstoffhersteller profitierte in den ersten neun Monaten des Jahres von Preiserhöhungen. Trotz einer gekürzten Umsatzprognose des Finanzdienstleisters Hypoport legten die Papiere um 5,48 Prozent zu. Der Kurs war in den vergangenen Wochen stark unter Druck gekommen. Anteile von Stratec stiegen um 3,7 Prozent, angetrieben von der Hoffnung auf bessere Margen des Spezialisten für In-vitro-Diagnostik. (mit Material von dpa-AFX)