EQS-Adhoc: NanoRepro AG: NanoRepro zeichnet Aktien der Deutsche Kosmetikwerke AG zum Gesamtbetrag von EUR 2,7 Mio. und erhält Kaufoption für weitere Aktien

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. NanoRepro AG: NanoRepro zeichnet Aktien der Deutsche Kosmetikwerke AG zum Gesamtbetrag von EUR 2,7 Mio. und erhält Kaufoption für weitere Aktien Marburg, 31. Oktober 2023. Die NanoRepro AG hat heute im Rahmen einer Barkapitalerhöhung der Deutsche Kosmetikwerke AG mit Sitz in Marburg 81.339 neue Aktien zum Ausgabebetrag von je EUR 33,00, dies entspricht einem Gesamtinvestment von EUR 2.684.187,00, gezeichnet. Die Deutsche Kosmetikwerke AG ist im Bereich der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen Erzeugnissen und Produkten tätig. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird die NanoRepro AG eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 9,86 % an der Deutsche Kosmetikwerke AG halten. Zudem hat ein Großaktionär der Deutsche Kosmetikwerke AG der NanoRepro AG eine Kaufoption für den Erwerb von weiteren 84.960 Aktien an der Deutsche Kosmetikwerke AG zum Preis von EUR 28,00 je Aktie eingeräumt. Die Kaufoption kann bis zum 20. Oktober 2024 ausgeübt werden. Durch die Kaufoption kann die NanoRepro AG ihre Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG ausweiten, sofern dies strategisch sinnvoll erscheint. Ende der Insiderinformation Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio – darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem verbleibt die NanoRepro AG, unter der Marke „alphabiol“ Komplementärprodukte im Bereich Nahrungsergänzung. Weitere Informationen stehen unter www.nanorepro.com bereit. NanoRepro AG Investorenkontakt: Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com



