Liverpool zieht ins Ligapokal Viertelfinale ein - Manchester United schwach

BOURNEMOUTH (dpa-AFX) - Der FC Liverpool steht im Viertelfinale des englischen Fußball-Ligapokals. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Mittwoch das Achtelfinalspiel beim Liga-Konkurrenten AFC Bournemouth mit 2:1 (1:0) und kann als Rekordchampion weiter auf Ligapokal-Erfolg Nummer zehn hoffen.

Cody Gakpo schoss die Klopp-Mannschaft bei strömendem Regen nach 31 Minuten in Führung. Nach dem Ausgleich durch den Ex-Leipziger Justin Kluivert (64.), sorgte Darwin Nunez sechs Minuten später für den Siegtreffer. Im Vergleich zum Premier-League-Match gegen Nottingham Forest (3:0) am Wochenende hatte der Ex-Bundesligacoach seine Elf auf acht Positionen verändert.

Immer tiefer in der Krise stecken Titelverteidiger Manchester United und Trainer Erik ten Hag. Nach der klaren 0:3-Ligapleite im Manchester-Derby gegen City am Sonntag kassierten die Red Devils ebenfalls ein deutliches 0:3 (0:2) gegen Newcastle United. Miguel Almiron (28. Minute), Lewis Hall (36.) und Joe Willock machten das Aus des Ligapokal-Champions von 2023 perfekt. Viele Zuschauer verließen das Old Trafford weit vor dem Abpfiff. Für Coach ten Hag wird der Druck immer größer.

Vizemeister FC Arsenal schied dagegen aus dem Ligapokal aus. Die Gunners verloren das London-Derby bei West Ham United mit 1:3 (0:1). Ben White (Eigentor/16.), Mohammed Kudus (50.) und Jarrod Bowen (60.) waren für die Hammers erfolgreich. Martin Ødegaard konnte kurz vor dem Schlusspfiff auf 1:3 verkürzen (90.+6).

Der FC Chelsea steht durch ein 2:0 (1:0) gegen den Zweitligisten Blackburn Rovers in der Runde der besten Acht. Auch die Ligakonkurrenten FC Everton (3:0 gegen den FC Burnley) und der FC Fulham (3:1 bei Ipswich Town) haben die nächste Runde erreicht./tob/DP/zb