Deutsche Telekom - Pullback als Einstiegschance

„Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen“. Dieses Zitat führen wir immer wieder an, um eine Lanze für die Analyse langfristiger Kursverläufe zu brechen. Der Chart der Deutschen Telekom kann in diesem Zusammenhang als echtes Lehrbuchbeispiel angesehen werden. Doch der Reihe nach: Im Frühjahr ging der Telekomtitel in eine Korrektur über, die letztlich einen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 19 EUR brachte. Auf dieser Basis hat das Papier im Sommer zwei „Hammer“-Umkehrmuster in Folge ausgeprägt (siehe Chart). Der erfolgreiche Rücksetzer legt nun den Grundstein, um perspektivisch das Mehrjahreshoch vom April bei 23,13 EUR wieder ins Visier zu nehmen, zumal unverändert ein absolut intakter Aufwärtstrend vorliegt. Als strategischer Kurstreiber dient darüber hinaus die riesige Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends (siehe Chart). Gleichzeitig verfügt die Aktie über eine solide Relative Stärke. Trotz des beschriebenen Rücksetzer notiert der Telekomtitel in 2023 rund 15 % im Plus und schlägt damit sowohl den Kurszuwachs des DAX® (9 %) als auch den des Stoxx Europe 600 Telecommunication (knapp + 2 %). Das Kursziel – abgeleitet aus der langfristigen Bodenbildung – lässt sich auf rund 25 EUR taxieren.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

