Chart-Check: Die Jahresendrally kommt, wenn… | DAX | Gold | Bitcoin | Martin Utschneider

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Kommt nach der Herbstrally die Jahresendrally? Und wieviel Schwung haben DAX und Dow nach dem Kursplus der letzten Wochen noch? Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse bei Finanzethos und Cashkurs, analysiert die aktuelle Situation und verrät, wer aktuell Salz in die Wunde streuen könnte und warum er für Gold und Bitcoin optimistisch gestimmt ist.



Timestamps:



00:39 ► DAX: Von der Herbstrally in die Jahresendrally?

03:17 ► US-Aktienmärkte - wieviel Luft ist noch nach oben?

05:29 ► Chart-Check US-Anleihen und 10-Bundesanleihen

08:40 ► Sinkende Zinsen = Steigende Aktienmärkte?

11:07 ► Das 650 Mrd. Dollar Risiko der Banken

13:53 ► Gier-Index - so hat sich die Stimmung gedreht

16:08 ► Chart-Check Euro / US-Dollar

19:17 ► Gold - glänzende Aussichten?

23:57 ► Bitcoin - totgesagte leben länger…



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



Das neue Anlegermagazin ist da: Werde kostenlos Mitglied und profitiere neben dem Anlegermagazin von vielen weiteren Vorteilen. Du sind nur noch wenige Klicks von der neuesten Ausgabe des Anlegermagazins entfernt - https://www.anlegerclub.de/benutzer/registrieren.html



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/