DAX: US-Märkte preschen weiter vor

Der Deutsche Aktienindex DAX pausierte zu Wochenbeginn, unterdessen setzten sich die US-Märkte aber weiter zur Oberseite ab und bekräftigen die Gewinne der letzten Wochen. Dies könnte auch das heimische Leitbarometer weiter hochziehen und über den Bereich von rund 16.000 Punkten tragen.

Allerdings dürfte ein unmittelbarer Ausbruch über das Widerstandscluster zwischen 15.909 und 16.060 Punkten volatil ablaufen, Rücksetzer sind ab sofort stets zu erwarten.

Nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb der nächsten Kaufmarke von 16.060 Punkten würden die Wahrscheinlichkeit weiterer Gewinne an die Jahreshochs aus 2021 bei 16.290 Punkte erheblich steigern. Darüber würde schließlich ein Test der aktuellen Jahres- und Rekordhochs bei 16.528 Punkten denkbar.

Auf der Unterseite findet der DAX unterdessen Unterstützungen bei 15.706 und 15.575 Punkten vor. Spätestens ab dem Niveau von 15.438 Zählern sollten aber wieder Käufer durchgreifen, um nicht die Bemühungen der letzten Wochen völlig zu zerstören.

Ähnlich wie am Montag, werden am Dienstag nur wenige Wirtschaftsdaten veröffentlicht, erst ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit frischen Daten zu Redbook Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu. Das Hauptaugenmerk der Investoren dürfte am Dienstag auf dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der FED liegen.