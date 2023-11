IBEX 35: Index startet durch

Der spanische Leitindex IBEX 35 hat bereits in der abgelaufenen Handelswoche ein frisches Mehrjahreshoch markiert und setzt seine Erholungsbewegung in dieser Woche weiter in Richtung fünfstelliger Kursmarke fort. Aktuell notiert der Index auf dem höchsten Stand seit Februar 2020.

Der erfolgreiche Wochenschlusskurs oberhalb der Sommerhochs von 9.741 Punkten hat nun weiteres Kurspotenzial freigesetzt, zunächst an die Verlaufshochs aus Februar 2020 bei 10.100 Punkten. Im weiteren Verlauf könnte über diesem Niveau ein Anstieg sogar an 11.184 Punkte und somit die Hochs aus 2017 bevorstehen.

Auf der Unterseite ist das Barometer vergleichsweise gut abgesichert, zunächst durch die Sommerhochs um 9.741 Zählern, darunter durch den EMA 50 und noch ein Stück weit tiefer durch den 200-Wochen-Durchschnitt.

Rücksetzer unter 8.500 Punkte sollten jedoch nicht mehr riskiert werden, weil hier durch ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend bestehend seit 2015 drohen würde.