Bayer - Höchstes Handelsvolumen seit 2010!

Die Serie an Negativnachrichten reißt bei der Bayer-Aktie einfach nicht ab. In der abgelaufenen Woche unterschritt das Papier das Corona-Tief von 2020 bei 39,91 EUR, musste somit ein neues Verlaufstief verkraften, und fiel gleichzeitig in den alten Abwärtstrend seit 2017 zurück. Als wäre das nicht schon genug an negativen Weichenstellungen, sorgen noch zwei weitere Aspekte für zusätzliche Wermutstropfen. Zum einen wurde das beschrieben „Break“ per Abwärtsgap (39,56 EUR zu 37,94 EUR) vollzogen, zum anderen waren die Umsätze extrem hoch. So war eine derartige Volumenspitze sowohl auf Tagesbasis als auch im Wochenbereich zuletzt im Jahr 2010 zu verzeichnen. In der Konsequenz geht es für die Bayer-Aktie zunächst darum, sich zu stabilisieren und ein neues Marktgleichgewicht zu finden – am besten auf Basis der Tiefs von 2008/2009 bei 32,52/32,17 EUR. Um dem Papier dagegen eine nachhaltige charttechnische Perspektive zu eröffnen, müsste der Titel den o. g. Kreuzwiderstand aus der jüngsten Abwärtskurslücke, dem 2017er-Baissetrend und dem Tief von 2020 bei 39,91 EUR zurückerobern. Bis zu diesem Befreiungsschlag sind „bullishe“ Gedankenspiele tabu.

Bayer (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.