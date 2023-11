Brent vor OPEC+ Entscheidung fester

Am heutigen Donnerstag findet verschiedenen Meldungen zufolge nun das OPEC+ Treffen statt. Dabei sickerte bereits durch, dass die Fördermenge um über 1 Millionen Barrel pro Tag reduziert werden dürfte. Eine große Überraschung wäre es nicht. Die Notierung für das Barrel Brent legte am Vormittag nur leicht zu. Offiziell ist jedoch noch nichts.

Das OPEC+ Treffen war ursprünglich für das vergangene Wochenende geplant. Experten vermuten jedoch, dass sich die Teilnehmerstaaten zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf einen Kompromiss einigen konnten. Dies führte zeitweise zu Schwankugen beim Ölpreis. Nun scheint eine Entscheidung gefallen zu sein. Eine Reduzierung der Fördermenge macht das Öl knapp und stützt den Ölpreis. Allerdings werden die OPEC+ Staaten sowie die Ölhändler in den kommenden Wochen die Wirtschaftsdaten genau beobachten. Eine möglicherweise schwächelnde Konjunktur in wichtigen Ländern und Regionen wie China, USA und Europa könnte zu einem Rückgang der Ölnachfrage in 2024 führen und die Förderkürzungen kompensieren. Es ist somit mit weiteren Schwankungen zu rechnen.

Chart: Brent Crude Oil Future



Widerstandsmarken: 86,91/93,30 USD

Unterstützungsmarken: 77,20/79,76/82,69 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil (aktuell der Januar 2024-Kontrakt) hat die 200-Tage-Durchschnittslinie und bei 82,69 USD eine wichtige Widerstandsmarke überschritten. Damit eröffnet sich aus charttechnischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis 86,91 USD. Ob dieser Kreuzwiderstand (Widerstandsmarke, Abwärtstrendlinie) im ersten Anlauf bereits überwunden wird, muss sich zeigen. Auch im Fall von Rücksetzern bis 82,69 USD ist das Bild noch bullish. Dies unterstreicht der MACD. Gelingt der Ausbruch über 86,91 USD besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung bis 93,30 USD. Bei Konsolidierungen unter 79,76 USD droht hingegen ein Stimmungsumschwung.

Brent Crude Oil Future in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2022 – 30.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Brent Crude Oil Future in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2018 – 30.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Strukturierte Produkte könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Turbo Bull und Turbo Bear Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt an einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Ölpreises teilzunehmen. Vor dem Kauf eines Hebelprodukts sollten Anleger jedoch erst prüfen auf welchen Öl-Future sich das Wertpapier bezieht und auf welchem Level der Basiswert aktuell notiert. Vor allem bei K.o.-Produkten könnte der Abstand zur K.o.-Barriere möglicherweise geringer sein als erwartet. K.o.-Produkte ohne Laufzeitbeschränkung beziehen sich derzeit mehrheitlich ebenfalls auf den Januar-Future. Indexzertifikate auf den Ölpreis nehmen an der Kursbewegung des jeweiligen Öl-Futures teil. Im STOXX® Europe Oil & Gas Index sind die größten notierten europäischen Ölkonzerne enthalten. Dazu zählen BP, ENI, Repsol und TotalEnergies. Es drohen jedoch (hohe) Verluste, wenn der Index oder der Öl-Future die falsche Richtung einschlägt.

Turbo Bull Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil Future HB2YYB 15,14 67,41071 67,41071 5,08 Open End Brent Crude Oil Future HC811X 7,49 75,763238 75,763238 10,28 Open End Brent Crude Oil Future HD11US 4,1 80,00 80,00 18,82 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.11.2023; 11:30 Uhr

Turbo Bear Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil Future HB85CZ 14,01 98,908308 98,908308 5,48 Open End Brent Crude Oil Future HD0875 6,76 91,585753 91,585753 11,45 Open End Brent Crude Oil Future HD0GDV 3,18 87,654991 87,654991 23,93 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.11.2023; 11:30 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis Gebühr Finaler Beobachtungstag ICE Brent Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYS* 79,82 1,00% p.a. Open End NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYT* 74,81 1,00% p.a. Open End STOXX® Europe Oil & Gas (Net Return) Index Indexzertifikat HR0KNV* 112,08 0,25% p.a. Open End

