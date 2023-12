DAX: Bullen sind erschöpft

Der Deutsche Aktienindex DAX schrammte zu Beginn dieser Handelswoche ganz knapp an seinen Rekordständen aus Juli vorbei und verlor am späten Nachmittag einen Großteil seiner Tagesgewinne. Die US-Indizes haben dagegen klare Korrekturstrukturen etabliert, was nun auf eine Rallyepause hindeutet.

Demnach ergeben sich für den Dienstag unmittelbare Abschlagsrisiken zunächst auf 16.290 Zähler, darunter auf den steil ansteigenden 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 16.142 Zählern. Insgesamt aber wird mit einem Rücklauf zurück auf 16.000 Punkte in einer ersten Phase der Korrektur gerechnet.

Sollte dennoch ein Käuferüberhang im Markt vorhanden sein, wäre zwar noch ein Test der Rekordhochs von 16.528 Punkten möglich, anschließend allerdings dürften größere Gewinnmitnahmen erfolgen.

Der Wirtschaftsdatenkalender für heute ist gut gefüllt, den Anfang hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per Dezember gemacht, China zog mit dem Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per November nach.

Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr folgen Einkaufsmanagerindizes Spaniens, Frankreichs, Italiens, Deutschlands und der EWU. Um 11:00 Uhr werden europaweite Erzeugerpreise aus Oktober gemeldet, bevor es um 14:55 Uhr mit den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche weitergeht.