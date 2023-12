DAX: Von Hoch zu Hoch

Vor dem Hintergrund weiter nachlassender Erzeugerpreise in der Eurozone hat sich der deutsche Leitindex DAX am Dienstag erneut positiv entwickelt und notiert bereits den sechsten Tag in Folge in der Gewinnzone. Nur noch wenige Punkte sind jetzt bis zu den Rekordständen aus Juli dieses Jahres bei 16.528 Punkten zu meistern.

Frischen Daten zufolge haben die Erzeugerpreise in der Eurozone im Oktober weiter nachgelassen, nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat lediglich um 0,2 Prozent und lagen damit 9,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Schätzungen der Volkswirte wurden im groben getroffen.

Die Ratingagentur Moody's hat unterdessen ihren Ausblick für Chinas A1-Langfrist-Kreditrating auf negativ gesenkt. Die Agentur stützt sich bei ihrer Entscheidung auf das verlangsamte Wirtschaftswachstum, der Verschuldung der Regionalregierungen und den anhaltenden Problemen im Immobiliensektor.

Den DAX konnte diese Nachricht jedoch nicht ausbremsen, mit voller Kraft steuert das Barometer seine Rekordstände bei 16.528 Punkten an. Zur Stunde fehlen dem Index lediglich 48 Zähler bis zu diesem Ziel.

Potenzielle Konsolidierungen treffen bei 16.290 und darunter bei 16.208 Punkten auf erste wichtige Unterstützungscluster. Im Zweifelsfall müsste darunter ein Rücklauf zurück an rund 16.000 Punkte eingeplant werden, wozu sich zudem noch eine offene Kurslücke befindet.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag werden ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per November (endgültig) der US-Amerikaner vorgestellt, um 16:00 Uhr folgt das IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen per Dezember. Zeitgleich werden noch der ISM-Einkaufsmanagerindex vorgelegt - ganz zu schwiegen von den JOLTS-Daten (offene Stellen) per Oktober. Um 22:30 Uhr stehen die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände auf der Agenda.