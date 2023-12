Dow Jones Industrial Average® - 2024: Neue Allzeithochs realistisch?

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, das zu Ende gehende Jahr war in vielerlei Hinsicht ein besonders herausforderndes: Während der Krieg in der Ukraine anhält, spitzt sich die geopolitische Lage, z. B. im Nahen Osten, weiter zu. Aber auch wirtschaftlich gab es jede Menge Stolpersteine. So stellen die weiter gestiegenen Zinsen einen Bremsklotz dar. Nicht zuletzt deshalb lautet vielerorts die Gretchen-Frage: Kommt die Rezession oder bleibt sie aus? In Deutschland werden sogar tiefergehende Probleme diskutiert – Stichwort: „Deindustrialisierung“. All diesen Faktoren zum Trotz war 2023 ein gutes Aktienjahr. Angesichts eines Zuwachses von 17 % (DAX®), 19 % (S&P 500®) und 45 % (Nasdaq-100®) ist das fast untertrieben. Die guten Wertentwicklungen wurden vor allem durch unseren saisonalen Prognosetreffer eines starken 1. Halbjahres und die fulminante Performance im November getragen. Es war also entscheidend, von Anfang an genügend Aktien zu besitzen. Aber dann mussten es auch noch die richtigen sein. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass z. B. der Dow Jones® den starken November benötigte, um überhaupt in den positiven Bereich vorzustoßen. Ohne die jüngsten Kursavancen hätte hier sogar ein unterdurchschnittlicher Kurszuwachs und eine niedrige Anzahl positiver Handelstage zu Buche gestanden (siehe Chart).

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

