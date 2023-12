EURO STOXX 50® - Höchster Jahresschlusskurs seit 2000?

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Dem Euro STOXX 50® könnte per Jahresultimo ein ganz besonderes Ausrufezeichen gelingen: nämlich der höchste Jahresschlusskurs seit dem Jahr 2000! Bei einer Schlussnotiz oberhalb der Marke von 4.400 Punkten könnten Anlegerinnen und Anleger tatsächlich einen Haken dahinter machen. Diese Schlüsselmarke ist aber noch aus einem anderen Grund wichtig. Schließlich haben die europäischen Standardwerte in diesem Dunstkreis 2023 sowie in den Jahren 2022 und 2021 immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Charttechnisch liegt auf Monatsbasis eine „Tasse-Henkel-Formation“ vor (siehe Chart), welche bei einem Sprung über die Schlüsselmarke von 4.400 Punkten endgültig abgeschlossen wäre. Ab diesem Niveau gehen also Monats- und Jahreschart „Hand in Hand“! Rein rechnerisch hält dieses Kursmuster ein Anschlusspotenzial von 1.150 Punkten bereit – mehr als ausreichend, um das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 5.522 Punkten langfristig ins Visier zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region markieren die horizontalen Barrieren bei 4.500 Punkten bzw. die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 4.738 Punkten) wichtige Etappenziele. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Lows und die 38-Monats-Linie bei rund 4.000 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

EURO STOXX 50® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

