EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: 2023 bestes Geschäftsjahr der Firmengeschichte – Anhebung der Prognose für 2024

ARI Motors Industries SE: 2023 bestes Geschäftsjahr der Firmengeschichte – Anhebung der Prognose für 2024



11.12.2023 / 15:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 ARI Motors: 2023 bestes Geschäftsjahr der Firmengeschichte – Anhebung der Prognose für 2024 Die ARI Motors Industries SE (ISIN DE000A3D6Q45, WKN A3D6Q4) veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen der hundertprozentigen Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH: Demnach konnte die ARI Motors GmbH basierend auf den derzeit vorliegenden Zahlen und einer fundierten Planung für die restlichen drei Wochen des laufenden Geschäftsjahres nach vorläufigen Berechnungen im Jahr 2023 das beste Ergebnis der Firmengeschichte erwirtschaften. Umsatzsteigerung in Höhe von 31 Prozent auf 4.120 TEUR (2022: 3.173 TEUR)

Verdreifachung des Jahresüberschusses auf mehr als 60 TEUR (2022: 21 TEUR)

Erhöhung des Auftragsbestands auf über 300 Fahrzeuge mit einem Umsatzvolumen von 8,2 Mio. EUR Thomas Kuwatsch, geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE: „Unsere Mobilitätslösungen und Produkte rund um das Thema E-Mobilität erfahren weiterhin eine stetig steigende Nachfrage. Das beweisen nicht zuletzt unsere vollen Auftragsbücher. Da uns die im Zuge des Börsengangs vermittelten liquiden Mittel jedoch erst in der Mitte des vierten Quartals zugeflossen sind, konnten wir den Auftragsbestand nicht wie erwartet abarbeiten, was zu zusätzlichen Umsatzerlösen im kommenden Geschäftsjahr führt.“ Basierend auf dem aktuellen Auftragsbestand in Höhe von 8,2 Millionen EUR, weiteren 350 für das kommende Geschäftsjahr erwarteten Neubestellungen aus dem bisherigen Geschäftsbetrieb und einem zusätzlichen Umsatzvolumen in Höhe von 1,5 Millionen EUR aus der für Anfang 2024 geplanten Markteinführung eines neuen Personenwagens ergibt sich eine Umsatzplanung zwischen 12 Mio. EUR und 16 Mio. EUR für das kommende Geschäftsjahr. Das Ergebnis nach Steuern sollte unseren Planungen zufolge zwischen 2,2 Mio. EUR und 3,5 Mio. EUR liegen. Neben dem Verkauf von Neuwagen werden die Geschäftsbereiche Gebrauchtwagen, Reparatur und Ersatzteilverkauf zukünftig einen immer größeren Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens haben. Diese zusätzlichen Umsatzerlöse werden in der aktuellen Planung noch nicht berücksichtigt. Darüber hinaus gibt es bereits Planungen für die Ausweitung des Vertriebsgebiets. Auch diese Planungen werden noch nicht in der aktuellen Umsatzprognose berücksichtigt und sorgen somit für weiteres Potential den ohnehin stark steigenden Umsatz und Ertrag zusätzlich zu erhöhen. Dank der vollen Auftragsbücher, dem erfolgreichen Ausbau der Modellpalette auf inzwischen 48 ARI-Modelle/Varianten und der geplanten Vertriebsexpansion steht ARI Motors somit vor einem neuerlichen Rekordjahr. Ansprechpartner: Thomas Kuwatsch Geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE Telefon: +49 341 978 56 933 Email: kuwatsch@ari-motors.com Internet: www.ari-motors.com Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der ARI Motors Industries SE zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die ARI Motors Industries SE nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der ARI Motors Industries SE liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.



