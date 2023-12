EQS-Adhoc: AGROB Immobilien AG: Verbessertes Jahresergebnis 2023 erwartet

EQS-Ad-hoc: AGROB Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

AGROB Immobilien AG: Verbessertes Jahresergebnis 2023 erwartet Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) ISIN DE 0005019004 (WKN 501 900) ISIN DE 0005019038 (WKN 501 903) Ismaning, 13. Dezember 2023 Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses hat der Vorstand der AGROB Immobilien AG („AGROB“) heute entschieden, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen. Der Vorstand erwartet nun für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2,35 Millionen bis EUR 2,5 Millionen. Zuletzt erwartete der Vorstand einen Jahresüberschuss von EUR 1,6 Millionen bis EUR 1,8 Millionen. Auf Basis der heute vorgelegten Daten ergibt sich die Differenz von etwas mehr als TEUR 700 aus einem geringeren Disagio-Betrag im Rahmen des am 26. Oktober 2023 bekannt gemachten Immobiliendarlehensvertrag nach endgültiger Festsetzung der Zinsen, geringeren Beratungskosten im Zusammenhang mit der Refinanzierung, einer geringeren ertragssteuerlichen Belastung sowie etwas später als erwartet anfallenden Instandhaltungsaufwendungen. Aufgrund des zwischen der AGROB und der RFR InvestCo 1 GmbH bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags ist die AGROB zur Abführung ihres Gewinns an die RFR InvestCo 1 GmbH verpflichtet. AGROB Immobilien AG



