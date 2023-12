Ethereum Kurs steigt wieder über 2.200-Dollar-Marke – Anleger hoffen hierauf

Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (Ether (USD)) notiert mit 2.235 Dollar wieder über der charttechnisch bedeutenden 2.200er-Marke. Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen steigen Anleger offensichtlich wieder ein. Neben den Zulassungsspekulationen auf einen Bitcoin-Spot-ETF sind es die Hoffnungen auf eine in Zukunft umsichtige US-Geldpolitik, welche Anleger aus der Reserve locken.

Hoffnung auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA bleibt Maß der Dinge

Genährt wird der Risikoappetit insbesondere durch die Hoffnung auf die baldige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Marktteilnehmer warten bis heute auf die finale Zulassung eines entsprechenden Anlageprodukts. Solange die SEC keine Absage erteilt, können Ether und Co können in der Hoffnung auf eine baldige Zulassung einen Nährboden finden.

Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen steigen Anleger offensichtlich wieder ein. Neben den Zulassungsspekulationen auf einen Bitcoin-Spot-ETF sind es die Zinssenkungsfantasien dies- und jenseits des Atlantiks, welche Anleger aus der Reserve locken.

Eine weniger restriktive Geldpolitik der großen Notenbanken würde die Attraktivität gegenüber festverzinslichen Anlagen erhöhen. In der vergangenen Handelswoche waren es taubenhafte Kommentare durch Fed-Chef Jerome Powell, welche Anleger aufhorchen ließen. Auch der Rückgang der jüngsten Teuerung in den Vereinigten Staaten dürfte die Zinssenkungsspekulationen forciert haben.