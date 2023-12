Yen – Carry Trades lösen sich auf

Beim japanischen JPY könnte eine Wende bevorstehen. Jahrelang hielt die japanische Notenbank den Leitzins am Boden und regulierte den Anleihemarkt mit gezielten Käufen und Verkäufen von Wertpapieren. Der Zinsanstieg in anderen Währungsräumen wie der Eurozone und den USA sorgte dafür, dass sich der Zinsunterschied gegenüber japanischen Staatspapieren ausweitete und damit JPY schwächte. Nun deutet sich eine Trendwende an.

Ein schwacher JPY macht zwar Exporte günstig, aber Importe verteuern sich. Dies spiegelt sich in der Inflationsrate wider. Seit Monaten liegt die Rate über dem von der Notenbank anvisierten Ziel von zwei Prozent. Nach der gestrigen Sitzung hat Notenbankchef Kazuo Ueda noch erklärte, noch keine Eile bei Zinserhöhungen zu haben. Im Juli erhöhte die BoJ jedoch bereits das angesteuerte Zinsband für 10jährige Staatspapiere von -0,5 Prozent bis 0,5 Prozent auf 0 bis 1 Prozent. Einige Marktteilnehmer erwarten nun, dass die BoJ die massiven Stimulierungsmaßnahmen im kommenden Jahr zurückfahren dürfte. Sogar Zinserhöhungen scheinen nicht unwahrscheinlich. „Ob wir die kurzfristigen Zinssätze bei Null belassen oder auf 0,1 % anheben und mit welcher Geschwindigkeit wir die Zinssätze auf 0,25 % oder 0,50 % anheben, hängt von den wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen zu diesem Zeitpunkt ab“, erklärte Notenbankchef Kazuo Ueda kürzlich.

Der Zinsunterschied zwischen 10jährigen US-Staatspapieren und vergleichbaren japanischen Wertpapieren sank in den vergangenen Wochen von 400 Basispunkten auf zeitweise 220 Basispunkte. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei Bundesanleihen und japanischen Staatspapieren. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte ein massiver Trendwechsel bevorstehen. Jahrelange liehen sich Investoren in Japan zu günstigen Konditionen Geld und investierten es in höherverzinsliche Wertpapiere in den USA oder der Eurozone. Experten bezeichnen dies als sogenannte Carry-Trades. Schrumpft der Zinsvorteil im Ausland, werden Investoren beginnen, ihre Carry-Trades aufzulösen. Dies könnte den JPY stärken. Wer auf einen stärkeren JPY setzen möchte, muss in Put-Optionsscheine oder Bear-Produkte auf den EUR/JPY und USD/JPY investieren. Für Spekulationen auf einen Kursanstieg bei EUR/JPY beziehungsweise USD/JPY eignen sich hingegen Call Optionsscheine und Bull Produkte.

Chart: EUR/JPY Widerstandsmarken: 158/159,77/161,75/164,19 JPY Unterstützungsmarken: 148/150,24/152,48/154,88 JPY Der EUR/JPY-Wechselkurs bildet seit Frühjahr 2020 einen Aufwärtstrend und erreichte im November 2023 bei 164,19 JPY sein vorläufiges Hoch. Nach einem Doppeltop in der zweiten Novemberhälfte sackte die Notierung durch die Unterstützung bei 161,75 JPY. Daraufhin beschleunigte sich die Abwärtsbewegung bis 154,88 JPY. Dabei wurde der Aufwärtstrend gebrochen. In den zurückliegenden Tagen pendelte der Wechselkurs zwischen 154,88 und 158,00 JPY. Gelingt der Ausbruch über 158 JPY eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis 159,77 und im weiteren Verlauf bis 161,75 JPY. Der überverkaufte Status ist inzwischen abgebaut und die MACD-Linie dreht nach oben. Kippt der EUR/JPY-Kurs dennoch unter 154,88 droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis zur 61,85-Retracementlinie 152,48 JPY oder gar 148 JPY (38,2%-Retracementline). EUR/JPY; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 22.08.2022–20.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de EUR/JPY; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.12.2018– 20.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End auf EUR/JPY für eine Spekulation auf einen Anstieg des Wechselkurses Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in JPY K.o.-Barriere in JPY Hebel Letzter Bewertungstag EUR/JPY HC5NKD 9,56 141,970652 141,970652 10,47 Open End EUR/JPY HC6TFC 6,37 146,9475 146,9475 15,71 Open End EUR/JPY HC7EZJ 3,83 150,957299 150,957299 26,15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2023; 12:30 Uhr Turbo Bear Open End auf EUR/JPY für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Wechselkurses Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in JPY K.O.-Barriere in JPY Hebel Letzter Bewertungstag EUR/JPY HC9XDG 9,53 171,773238 171,773238 10,50 Open End EUR/JPY HC7TCJ 6,83 167,522416 167,522416 14,65 Open End EUR/JPY HD11VY 3,70 162,633764 162,633764 27,07 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2023; 12:30 Uhr Weitere Produkte auf den EUR/JPY Wechselkurs finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!