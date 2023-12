DAX® - 2023: Ein bemerkenswerter Jahrgang!

Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Dem wollen wir uns nicht verschließen und nutzen die letzte Ausgabe des „HSBC Daily Trading" in diesem Jahr für einen etwas anderen Blick in den Rückspiegel. Freuen Sie sich auf 2 mal 3 charttechnische Fakten zu 2023: +++ DAX® mit neuem Allzeithoch – erstmals in der Geschichte oberhalb von 17.000 Punkten. Die starke Performance von 20 % wird aber vor allem durch das 1. Halbjahr und den starken Schlussspurt getragen +++ Dow Jones®: starke November-Wertentwicklung nötig, um US-Standardwerte überhaupt ins Plus zu bringen. Erfolgssträhne setzte sich im Dezember nahtlos fort. Lohn der Mühen: Ebenfalls ein neues Rekordhoch. Seit 2013 ergab sich jedes Jahr ein neues Allzeithoch! Eine unglaubliche Erfolgsserie von 11 Jahren mit neuen Rekordständen – nur einmal – und zwar von 1989 bis 2000 – war der Dow Jones® noch erfolgreicher +++ Zinsen: Nach weiterem Anstieg bis Anfang Oktober folgte ein scharfer „U-turn“. Mittlerweile notiert die 10-jährige Rendite Deutschland wieder unter 2 % - tiefer als vor 12 Monaten (2,21 %) Fortsetzung siehe unten!

DAX® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

