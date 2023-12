Ethereum Kurs springt über 2.300-Dollar-Marke –Jahresendspurt möglich

Wenige Tage vor Jahresende hoffen Anleger auf einen Jahresendspurt. Seit Jahresbeginn hat das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (ETH) um fast 96 Prozent zulegen können. Neben der Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen hält Investoren die Hoffnung auf die baldige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten bei Laune.

Laut „Fed-Watch-Tool“: Erste Zinssenkungen in den USA für März und Mai denkbar

Unter Strich bleibt für Investoren die Aussicht bestehen, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft schon bald nachlassen könnte, was zinslosen Anlagen wie etwa Krypto-Werten in die Karten spielt.

Vor allem im Jahr 2024 setzen Investoren darauf, dass die großen Notenbanken Fed und EZB ihr Leitzinsniveau jeweils nach unten schrauben.