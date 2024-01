BVB Aktie im Minus – Watzke verlässt Geschäftsführung von Borussia Dortmund im Herbst 2025

Nach Mitteilung eines bedeutenden Personalabgangs notieren die BVB-Papiere mit rund 0,41 Prozent bei 3,60 Euro in der Minuszone. Auch wenn sich die Mannschaft von Borussia Dortmund aktuell im Trainingslager in Marbella befindet, könnte die Volatilität in den kommenden Tagen anziehen. Bereits am Samstag startet der BVB in das neue Jahr 2024.

Watzke-Nachfolger bleibt unklar

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern und im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung ausscheiden. Dies gab der 64-Jährige während einer Pressekonferenz im BVB-Trainingslager in Marbella bekannt, was der Club zeitlich via Ad-hoc-Meldung an den Börsen bestätigte. Bis dato ist allerdings unklar, ob er einen anderen Posten im Verein übernimmt und wer sein Nachfolger wird.