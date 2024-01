DAX: Knapp gerettet

Die zu Mittwochnacht vorgelegten Wirtschaftsdaten aus China haben für einen erneuten Kurssturz an den europäischen Börsen gesorgt, aber auch die USA konnten sich dem Abwärtsdruck ausgelöst durch die miese Stimmung in Fernost nicht entziehen. Zudem hat EZB-Chefin Christine Lagarde noch einmal raschen Zinssenkungsfantasien einen Riegel vorgeschoben und zusätzlich die Märkte belastet.

Chinas Wirtschaft war im vergangenen Jahr noch schwächer gewachsen als vom Markt erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte offiziellen Angaben zufolge zwar um 5,2 Prozent zu, doch an der offiziellen Version herrschen starke Zweifel der Manipulation. Chinesische Aktien gehören zu den größten Verlierern des vergangenen Jahres.

Auch der Start in das neue Jahr ist sehr holprig verlaufen. Seit Jahresanfang ist beispielsweise der Leitindex CSI 300, der die Kursentwicklung der Festlandbörse in Shanghai und Shenzen abbildet, um fast fünf Prozent gefallen. Der CSI 300 hat dadurch das tiefste Niveau seit fast fünf Jahren erreicht.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer zeigte den Index im Intradayhandel durchaus kämpferisch, dieser versuchte am Mittwoch seinen letzten Haltepunkt basierend auf der unteren Trendkanalbegrenzung zu halten und konnte einen kleinen Tagessieg für sich verbuchen. Dennoch bleibt das Barometer als äußerst fragil zu bezeichnen, sodass schon bald eine weitere Verkaufswelle auf 16.290 und darunter glatt 16.000 Punkte erfolgen könnte.

Um eine sukzessive Aufhellung des Chartbildes zu erreichen, müsste auf der Oberseite mindestens der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 16.595 Punkten zurückerobert werden, darüber der Horizontalwiderstand bei 16.780 Zählern. Dann käme sogar ein Test der aktuellen Rekordstände bei 17.003 Punkten in Betracht.

Frische Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zu Maschinenaufträgen (Kernrate) sowie zur Industrieproduktion aus November (endgültig) vorgelegt. Um 10:00 Uhr wird das EZB-Leistungsbilanzsaldo per November (saisonbereinigt) vorgestellt, um 13:00 Uhr erfolgt die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Notenbanksitzung der EZB. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA wie gewohnt mit Zahlen zu Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu, zudem werden noch frische Daten zu Baugenehmigungen und Baubeginnen aus Dezember (annualisiert) gemeldet. Nicht zu vergessen, der Philadelphia-FED-Index per Januar, der zeitgleich erscheint.