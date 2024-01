Solana fällt unter 100 Dollar – Bitcoin-Anleger lethargisch nach ETF-Start

Nach einer nervenaufreibenden Handelswoche rund um die Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA halten sich Anleger weiterhin zurück. Das vielerorts erwartete Kursfeuerwerk ist ausgeblieben. Größere Verluste blieben bis dato ebenfalls aus. Anleger befinden sich offensichtlich im klassischen Faktencheck und scheinen die jüngsten Geschehnisse rund um die jüngste Lancierung der ETF-Anlagevehikel wieder mit einer nüchternen Betrachtungsweise zu bewerten. Mit zwischenzeitlich über 49.000 Dollar notierte der Bitcoin (USD) vor einer Woche noch auf dem höchsten Stand seit Dezember 2021. Am Donnerstag liegt der Preis bei rund 42.400 Dollar. Der Solana Kurs notiert mit rund 98,50 Dollar ca. 2,70 Prozent in der Minuszone.

Bullen und Bären geben sich die Klinke in die Hand – Pattsituation am Markt

Aktuell herrscht eine Pattsituation und damit eine trügerische Stille am Markt. Bullen und Bären geben sich die Klinke in die Hand. Bitcoin und Co zeigen sich sonderbar lethargisch. Auch wenn kurzfristig Schnäppchenjäger immer wieder ihr Glück versuchen, mangelt es an überzeugten Käufern. Auf der einen Seite erwarten Anleger einen weiteren Kurseinbruch. Auf der anderen Seite möchte niemand den Startschuss für eine neue Rally verpassen.