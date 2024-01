DAX: Käufer bleiben in Deckung

Der Beginn der neuen Handelswoche begann für den Deutschen Aktienindex DAX vielversprechend, er konnte sich weiter von seinen Vorwochentiefständen lösen und an eine innere Trendlinie um 16.700 Punkten zulegen. Vollends überzeugt scheinen Käufer allerdings nicht zu sein, noch immer hängt das Barometer in seiner seit Wochen andauernden Korrekturphase fest.

Dies könnte unter anderem an der schwachen Exportentwicklung Deutschlands in Übersee liegen, saisonbereinigt sind die Exporte um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen, im Vergleich zum Dezember 2022 brach das Exportgeschäft sogar um satte 9,2 Prozent in Drittstaaten ein. Wichtigster Handelspartner für die deutschen Exporteure waren die Vereinigten Staaten.

Um das aktuelle Patt etwas zu entspannen, sollte ein Tagesschlusskurs mindestens über der Marke von 16.725 Punkten etabliert werden, dies würde Anstiegschancen an den Horizontalwiderstand von 16.780 Punkten eröffnen. Aber erst oberhalb von 17.000 Punkten würde eine neue Rallyephase mit Zielen bei 17.200 und 17.500 Punkten möglich.

Auf der Unterseite verschiebt sich die Verkaufsmarke jeden Tag ein Stück weit tiefer, unter von 16.372 Punkten würden Abschläge auf 16.290 und darunter glatt 16.000 Punkte sehr wahrscheinlich.

Der Wirtschaftsdatenkalender in Europa ist vergleichsweise leer, dafür könnte aber Japan frische Impulse mit der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidung und der BoJ-Kernrate der Verbraucherpreise per Dezember in der Nacht zum Dienstag liefern. Erst ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.