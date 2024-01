DAX: Auf einmal geht es doch

Dank eines positiven Stimmungswechsels unter Investoren auf dem Frankfurter Parkett konnte der Deutsche Aktienindex DAX doch noch die Hürde von 16.780 Punkten im heutigen Handelsverlauf meistern und hat sich direkt an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung bestehend seit Mitte Dezember aufwärts begeben. Damit deutet sich schon bald die Auflösung des bullischen Keils an, was zu einem Folgekaufsignal führen dürfte.

Hierfür müssen aber Tagesschlusskurse oberhalb von 17.000 Punkten etabliert werden, um die Glaubwürdigkeit der Bullen zu untermauern und im Anschluss Aufwärtspotenzial an 17.200 und darüber 17.500 Punkte freizusetzen.

Ein Verbleib in der bullischen Flagge wäre dagegen bis zu einem Punktestand von 16.375 Punkten als neutral zu bewerten. Erst darunter würden die Abschlagsrisiken gegen 16.290 und glatt 16.000 Punkte merklich zunehmen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag werden ab 15:45 Uhr mit den S&P Global Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und dem Dienstleistungssektor per Januar (vorläufig) vorgelegt. Um 16:30 Uhr folgen noch US-Rohöllagerbestände.