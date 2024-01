EQS-News: paragon-Gründer bündelt Anteile in Familien-Holding

EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

paragon-Gründer bündelt Anteile in Familien-Holding



26.01.2024 / 15:24 CET/CEST

paragon-Gründer bündelt Anteile in Familien-Holding Klaus Dieter Frers hat sein 49,3%-Aktienpaket an der paragon GmbH & Co. KGaA auf die Frers Family Office GmbH übertragen

Ehefrau Brigitte Frers hat ebenfalls ihre paragon-Aktien eingebracht

Frers Family Office GmbH nunmehr größter Aktionär der paragon GmbH & Co. KGaA

BaFin hat Frers Family Office GmbH vom Pflichtangebot befreit Delbrück, 26. Januar 2024 – Der Gründer der paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696], Klaus Dieter Frers, hat das Unternehmen darüber informiert, dass sowohl er als auch seine Ehefrau sämtliche in ihrem Eigentum befindlichen paragon-Aktien an die Frers Family Office GmbH übertragen haben. Diese Gesellschaft ist damit mit einem Anteil von 50%+1 Aktie größter Aktionär der paragon GmbH & Co. KGaA. Die Bündelung der sich im Eigentum der Familie Frers befindlichen paragon-Aktien war nach Aussage von Klaus Dieter Frers, Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der paragon GmbH & Co. KGaA, der paragon GmbH, schon seit längerer Zeit geplant, konnte aber erst nach dem Rückerwerb eines Aktienpakets im vergangenen Jahr umgesetzt werden. Anteilseigner der Frers Family Office GmbH mit Sitz in Delbrück ist zu ca. 98,6% Herr Klaus Dieter Frers. Die restlichen Anteile hält seine Ehefrau Brigitte. Klaus Dieter Frers ist auch Geschäftsführer der als Familien-Holding fungierenden Firma. „An der Aktionärsstruktur ändert sich durch diesen Schritt im Grunde genommen nichts. Somit ist auch für paragon Kontinuität gegeben,“ erläuterte Klaus Dieter Frers im Hinblick auf dem Unternehmen vorliegende Nachfragen aus dem Kapitalmarkt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat dem Antrag auf Nichtberücksichtigung von Stimmrechten nach §36 Nr. 3 WpÜG stattgegeben. Damit ist die Frers Family Office GmbH von der Abgabe eines Pflichtangebots befreit. Über die paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Dover (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag. Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse paragon GmbH & Co. KGaA Dr. Martin Esser Bösendamm 11 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102 E-Mail: investor@paragon.ag

