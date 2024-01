DAX: Bullflag aufgelöst

In der abgelaufenen Handelswoche konnte der Deutsche Aktienindex DAX seinen kurzzeitigen Abwärtstrend und bis dahin noch mutmaßlich bullische Flagge zur Oberseite regelkonform auflösen und dadurch ein Kaufsignal generieren. In dieser Woche könnten schon wieder reihenweise frische Rekorde auf der Anzeigetafel der Frankfurter Börse zu sehen sein.

Um allerdings die größeren Ziele bei 17.200 und darüber 17.500 Punkten in Reichweite der Käufer zu bringen, müssen diese noch einen Kurssprung über die bisherigen Rekordstände von 17.003 Punkten auf Wochenschlusskursbasis erreichen.

Auf der Unterseite ist das Barometer zunächst um 16.885 Punkten vergleichsweise gut abgesichert, erst darunter würde ein Wiedereintritt in vorherigen Abwärtstrend drohen, dies wäre jedoch mit einem Vertrauensverlust verbunden und könnte auf sich der nächsten Tage und Wochen sogar Korrekturpotenzial an 16.350 Punkte freisetzen.

Der Wirtschaftsdatenkalender zeigt nur wenige Meldungen für Montag, angefangen von Deutschlands Einzelhandelsumsätzen (real) um 8:00 Uhr über die Importpreise per Dezember zur gleichen Zeit. Um 15:00 Uhr meldet China den Index der Frühindikatoren per Dezember, bevor es um 16:30 Uhr mit dem Dallas-Fed-Geschäftsklimaindex per Januar der US-Amerikaner weitergeht. Quartalsberichte legen heute unter anderem Ryanair, Stabilus und Whirlpool vor.