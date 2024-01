EURO STOXX 50® - Mit neuem Mehrjahreshoch

Nachdem der bisherige Jahresverlauf von einer Konsolidierung geprägt war, schaltete der Euro Stoxx 50® in der vergangenen Woche wieder einen Gang hoch. Damit kann die vorangegangene Verschnaufpause als idealtypische Pullback-Bewegung an die alten Ausbruchsmarken bei 4.400 Punkten interpretiert werden. Gleichzeitig bildet die Kursentwicklung der letzten 12 Monate eine klassische Schiebezone (siehe Chart). Die dynamische, weiße Kerze der vergangenen Woche sorgt somit für eine mehrfache Bestätigung der konstruktiven Chartlage, zumal die europäischen Standardwerte mit 4.639 Punkten erneut ein neues Mehrjahreshoch erreichten. Genau genommen notiert der Euro Stoxx 50® inzwischen auf dem höchsten Stand seit 2001. Das Kursziel – abgeleitet aus der zuvor beschriebenen Tradingrange – lässt sich auf rund 4.800 Punkte taxieren. Bis zum bisherigen Allzeithoch von 5.522 Punkten aus dem Jahr 2000 ist es aber noch ein ganzes Stück. Auch unter Risikogesichtspunkten bietet der aktuelle Kursverlauf Anlegerinnen und Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe: So kann das „Hammertief“ der abgelaufenen Woche (4.381 Punkte) in Kombination mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 4.337 Punkten) als engmaschige Absicherung herangezogen werden.

EURO STOXX 50® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.