DAX: In der Warteschleife

Mit Spannung warten Anleger auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, Anleger hielten sich am Dienstag weitestgehend zurück, dies könnte auch heute der Fall sein. Zwar gilt es als fast sicher, dass die Fed den Zins wieder unverändert lässt, genauer hinhorchen dürften Investoren jedoch bei der anschließenden Pressekonferenz mit Zentralbank-Chef Powell.

Hieraus erhoffen sich Anleger nämlich Hinweise, ab wann mit der Zinswende zu rechnen ist. Das einst große Gewicht scheinen Zinsen aber zuletzt auch nicht mehr zu spielen, wie die Entwicklung der Aktienmärkte zeigen. Vielmehr konzentrieren sich Investoren offenbar auf die erwarteten Einnahmen der Unternehmen, dies zeigt eindrucksvoll das Auseinanderdriften der Realrendite und Aktienkursen.

Für den DAX gilt weiterhin, sobald das Rekordniveau bei 17.003 Punkten auf Wochenbasis übertroffen wird, können Ziele bei 17.200 Punkten und darüber bei 17.500 für den DAX ausgerufen werden. Unterhalb von 16.780 Zählern würden dagegen Verluste auf 16.631 und 16.528 Punkte drohen.

Erste Wirtschaftsdaten wurden in der Nacht zum Mittwoch aus Asien gemeldet, allen voran aus Japan mit Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion (vorläufig) aus Dezember. China hat den CFLP-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor per Januar veröffentlicht. Deutschlands Erwerbstätigenzahl per Dezember steht um 8:00 Uhr auf der Agenda, gefolgt von vorläufigen Verbraucherpreisen Frankreichs per Januar um 8:45 Uhr. Der gesamte Arbeitsmarktbericht für den aktuellen Monat (saisonbereinigt) Deutschlands wird um 9:55 Uhr präsentiert.

Um 14:00 Uhr folgen noch einmal Deutschlands Verbraucherpreise aus Januar (Vorabschätzung), gefolgt vom ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Dezember der US-Amerikaner um 14:15 Uhr. Zu 14:30 Uhr steht der US-Arbeitskostenindex aus dem vierten Quartal zum Abruf bereit.